Одна из самых популярных альтернатив Adobe – Affinity – оказалась в центре споров. После того как платформа Canva в 2024 году приобрела разработчика программы, пользователи заметили тревожные изменения: на официальном сайте больше нельзя приобрести программу, а форумы поддержки внезапно закрылись без объяснений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Что происходит с Affinity после покупки Canva?

На сайте Affinity появилась короткая надпись "Creative freedom is coming", которая вызвала волну догадок. Многие считают, что это намек на переход к модели подписки – подобной той, которую использует Adobe.

Дизайнеры в соцсетях и на Reddit описывают ситуацию как хаотичную. Один пользователь написал, что "потерял десятилетия поддержки программного обеспечения и дизайна", другой признался, что "имеет ощущение, будто снова придется отказаться от любимой программы".

Исчезновение возможности одноразовой покупки программ Affinity многие восприняли как предупреждение. Хотя после приобретения в 2024 году Canva почти не меняла ценовую политику, сейчас пользователи опасаются, что компания начнет интегрировать Affinity в собственную экосистему – с подпиской, AI-функциями и облачным хранением.

Ходят слухи, что будущее обновление "Affinity 3" может получить инструменты искусственного интеллекта от Canva, чтобы составить конкуренцию Adobe Firefly. Оптимисты видят в этом новые возможности для творчества, но скептики боятся, что Affinity потеряет профессиональность и станет еще одним массовым инструментом для любителей.

Несмотря на обещания Canva сохранить "честное ценообразование", нынешняя таинственность компании только усиливает недоверие. Для многих дизайнеров Affinity был последним островком без подписок, и перспектива его исчезновения кажется потерей целого десятилетия независимого софта.

Что умеет Adobe Premiere для iPhone и iPad?

Компания Adobe запустила Premiere для iOS, который позиционируется как мобильный инструмент профессионального уровня. Приложение имеет многодорожечную таймлинию с неограниченным количеством слоев видео, аудио и текста, а также базовые функции редактирования – обрезки клипов, наложения звука и синхронизацию субтитров. В библиотеке доступны бесплатные креативные материалы для работы.

В отличие от десктопного Premiere Pro, который стоит от 23 доллара в месяц, мобильная версия доступна без подписки. Дополнительные возможности – кредиты на использование ИИ и расширенное облачное хранилище Creative Cloud – предлагаются за отдельную плату.