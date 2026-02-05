Один из рекламных роликов Anthropic показывает худощавого парня, который обращается к чат-боту за советом по созданию пресса. После того как он называет свой возраст, рост и вес, бот внезапно предлагает рекламу стелек для увеличения роста. Другие ролики работают в том же ключе, высмеивая идею навязчивой рекламы в диалоге с ИИ. Об этом пишет Tech Crunch.

Смотрите также OpenAI может зайти в медицину: что задумал Сэм Альтман

Что именно разозлило руководителя OpenAI?

Кампания явно нацелена на аудиторию OpenAI, особенно после заявления компании о появлении рекламы в бесплатной версии ChatGPT. Ролики быстро разошлись по сети, а медиа начали писать, что Anthropic насмехается и троллит конкурента.

Сэм Альтман признал в соцсети X, что реклама показалась ему смешной. В то же время это не помешало ему опубликовать длинное эмоциональное сообщение, в котором он назвал подход Anthropic нечестным и даже авторитарным.

Альтман объяснил, что рекламная модель нужна OpenAI для того, чтобы и в дальнейшем предоставлять бесплатный доступ к ChatGPT миллионам пользователей. Он подчеркнул, что ChatGPT остается самым популярным чат-ботом в мире. В то же время руководитель компании опроверг намек из рекламы Claude, будто чат-бот OpenAI будет искусственно менять разговор ради показа рекламы.

По его словам, OpenAI никогда не будет внедрять рекламу так, как это изображено в роликах Anthropic, и пользователи просто не приняли бы подобный подход. Компания ранее заявляла, что реклама будет четко обозначена, отделена от ответов и не будет влиять на сам диалог.

Как пишет Forbes, OpenAI также сообщала, что планирует тестировать рекламу внизу ответов ChatGPT, если она будет релевантной к текущему разговору. Именно этот момент и является главным упреком в рекламной кампании Anthropic.

В своей заметке Альтман также раскритиковал бизнес-модель конкурента, заявив, что Anthropic якобы предлагает дорогой продукт для состоятельных людей, тогда как OpenAI стремится сделать ИИ доступным для миллиардов. Однако Claude имеет бесплатный уровень, а платные подписки Anthropic и OpenAI в целом находятся в похожих ценовых диапазонах.

Отдельно Альтман обвинил Anthropic в чрезмерном контроле над тем, как пользователи могут применять ИИ. Он утверждает, что компания ограничивает доступ к Claude Code для нежелательных организаций и диктует правила использования технологии.

Anthropic изначально строит бренд вокруг идеи ответственного ИИ. Компанию основали бывшие сотрудники OpenAI, которые заявляли, что покинули ее из-за беспокойства вопросами безопасности. В то же время обе компании имеют политики использования, фильтры контента и ограничения, в частности в темах психического здоровья.

Несмотря на это, использование Альтманом термина "авторитарный" в контексте шуточной рекламы выглядит преувеличением. Особенно на фоне современной геополитической ситуации, где это слово имеет совсем другой, значительно более трагический вес. Впрочем, рекламная кампания Anthropic очевидно попала в больную точку конкурента.