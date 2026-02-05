Один із рекламних роликів Anthropic показує худорлявого хлопця, який звертається до чат-бота по пораду щодо створення пресу. Після того як він називає свій вік, зріст і вагу, бот раптово пропонує рекламу устілок для збільшення зросту. Інші ролики працюють у тому ж ключі, висміюючи ідею нав’язливої реклами в діалозі з ШІ. Про це пише Tech Crunch.

Що саме розлютило керівника OpenAI?

Кампанія явно націлена на аудиторію OpenAI, особливо після заяви компанії про появу реклами у безкоштовній версії ChatGPT. Ролики швидко розійшлися мережею, а медіа почали писати, що Anthropic насміхається та тролить конкурента.

Сем Альтман визнав у соцмережі X, що реклама здалася йому смішною. Водночас це не завадило йому опублікувати довгий емоційний допис, у якому він назвав підхід Anthropic нечесним і навіть авторитарним.

Альтман пояснив, що рекламна модель потрібна OpenAI для того, щоб і надалі надавати безкоштовний доступ до ChatGPT мільйонам користувачів. Він підкреслив, що ChatGPT залишається найпопулярнішим чат-ботом у світі. Водночас керівник компанії заперечив натяк із реклами Claude, ніби чат-бот OpenAI буде штучно змінювати розмову заради показу реклами.

За його словами, OpenAI ніколи не впроваджуватиме рекламу так, як це зображено в роликах Anthropic, і користувачі просто не прийняли б подібний підхід. Компанія раніше заявляла, що реклама буде чітко позначена, відокремлена від відповідей і не впливатиме на сам діалог.

Як пише Forbes, OpenAI також повідомляла, що планує тестувати рекламу внизу відповідей ChatGPT, якщо вона буде релевантною до поточної розмови. Саме цей момент і є головним закидом у рекламній кампанії Anthropic.

У своєму дописі Альтман також розкритикував бізнес-модель конкурента, заявивши, що Anthropic нібито пропонує дорогий продукт для заможних людей, тоді як OpenAI прагне зробити ШІ доступним для мільярдів. Однак Claude має безкоштовний рівень, а платні підписки Anthropic і OpenAI загалом перебувають у схожих цінових діапазонах.

Окремо Альтман звинуватив Anthropic у надмірному контролі над тим, як користувачі можуть застосовувати ШІ. Він стверджує, що компанія обмежує доступ до Claude Code для небажаних організацій і диктує правила використання технології.

Anthropic від початку будує бренд навколо ідеї відповідального ШІ. Компанію заснували колишні співробітники OpenAI, які заявляли, що залишили її через занепокоєння питаннями безпеки. Водночас обидві компанії мають політики використання, фільтри контенту та обмеження, зокрема у темах психічного здоров’я.

Попри це, використання Альтманом терміну "авторитарний" у контексті жартівливої реклами виглядає перебільшенням. Особливо на тлі сучасної геополітичної ситуації, де це слово має зовсім іншу, значно трагічнішу вагу. Втім, рекламна кампанія Anthropic очевидно влучила в болючу точку конкурента.