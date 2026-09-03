Цена iPhone Ultra

Как сообщает Tom's Guide, аналитики оценивают стоимость будущего складного смартфона Apple в диапазоне от 2 000 до 2 500 долларов за базовую версию с 256 гигабайтами памяти. Версия с накопителем на 1 терабайт может обойтись покупателям почти в 2 900 долларов. Таким образом, новинка окажется дороже своих главных конкурентов, в частности Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, цена которого составляет 2 099 долларов.

Интересно также то, что такая цена приблизит iPhone Ultra к гарнитуре Vision Pro, стоимость которой колеблется от 3 500 до 3 900 долларов. Гарнитуру дополненной реальности, хотя и ждали, но покупали слабо. Одной из причин слабого спроса была именно цена.

Технические особенности и дизайн первого складного iPhone

Инженеры Apple отказались от формата вертикальной раскладки в пользу книжного дизайна с горизонтальным складыванием. Внешний экран получит диагональ около 13,97 сантиметров, а внутренний дисплей будет иметь размер от 19,81 до 20,32 сантиметров. Одной из самых дорогостоящих деталей разработки стала технология, которая делает сгиб на внутреннем экране практически незаметным.

Внутри гаджета будет работать новейший процессор Apple A20 Pro, созданный по 2-нанометровому технологическому процессу. Система безопасности также претерпит изменения: разработчики интегрировали сканер отпечатков пальцев Touch ID в боковую кнопку питания вместо привычного Face ID. Кроме того, операционная система iOS 27 получит глубокую оптимизацию для динамического масштабирования приложений и плавного перехода между экранами.

Слухи о стилусе

Как ранее сообщали СМИ, компания тестировала прототип специального стилуса для новинки. Компактный карандаш сделали короче и толще, чем Apple Pencil для планшетов iPad. Гаджет крепится к боковой грани смартфона с помощью магнитов для подзарядки и хранения. Несмотря на успешное тестирование прототипа, инсайдеры считают шансы на выпуск этого аксессуара минимальными.

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Что ждет устройство после релиза

Apple создает гаджет премиум-класса для самых взыскательных пользователей. Высокая цена может стать серьезным испытанием для продаж, как это уже произошло с гарнитурой Vision Pro. Однако безупречная оптимизация программного обеспечения и инновационный складной экран имеют все шансы сделать iPhone Ultra главным технологическим прорывом года.