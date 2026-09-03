Ціна iPhone Ultra

Як повідомляє Tom's Guide, аналітики оцінюють вартість майбутнього складаного смартфона Apple у межах від 2 000 до 2 500 доларів за базову модифікацію з 256 гігабайтами пам'яті. Версія з накопичувачем на 1 терабайт може коштувати покупцям майже 2 900 доларів. Таким чином, новинка виявиться дорожчою за головних конкурентів, зокрема, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra із ціною 2 099 доларів.

Цікаво також те, що цей цінник наблизить iPhone Ultra до гарнітури Vision Pro, ціна якої коливається від 3500 до 3900 доларів. Гарнітуру доповненої реальності, хоч і чекали, але купували погано. Однією з причин слабкого попиту була саме ціна.

Технічні особливості та дизайн першого складаного iPhone

Інженери Apple відмовилися від формату вертикальної розкладачки на користь книжкового дизайну з горизонтальним складанням. Зовнішній екран отримає діагональ близько 13,97 сантиметрів, а внутрішній дисплей матиме розмір від 19,81 – 20,32 сантиметрів. Однією з найдорожчих деталей розробки стала технологія, яка робить складку на внутрішньому екрані практично непомітною.

Усередині гаджета працюватиме новітній процесор Apple A20 Pro, створений за 2-нанометровим техпроцесом. Система безпеки також зазнає змін: розробники інтегрували сканер відбитків пальців Touch ID у бічну кнопку живлення замість звичного Face ID. Окрім цього, операційна система iOS 27 отримає глибоку оптимізацію для динамічного масштабування додатків і плавного переходу між екранами.

Чутки про стилус

Як раніше повідомляли ЗМІ, компанія випробовувала прототип спеціального стилуса для новинки. Компактний олівець зробили коротшим і товстішим за Apple Pencil для планшетів iPad. Гаджет кріпиться до бічної грані смартфона за допомогою магнітів для підзарядки та зберігання. Попри успішне тестування прототипу, інсайдери вважають шанси на реліз цього аксесуара мізерними.

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Що чекає на пристрій після релізу

Apple створює високопреміальний гаджет для найбільш вимогливих користувачів. Висока ціна може стати серйозним випробуванням для продажів, як це вже сталося з гарнітурою Vision Pro. Проте бездоганна оптимізація програмного забезпечення та інноваційний складний екран мають усі шанси зробити iPhone Ultra головним технологічним проривом року.