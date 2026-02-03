Большой адронный коллайдер, простирающийся на 16 миль (примерно 26 км) под землей вблизи границы Франции и Швейцарии, известен прежде всего фундаментальными исследованиями природы Вселенной, в частности открытием бозона Хиггса в 2012 году. Теперь CERN использует его инфраструктуру и для сокращения выбросов CO2. Об этом пишет ITC.

Как тепло от коллайдера попадает в жилые дома?

С середины января коллайдер начал передавать избыточное тепло от своей системы охлаждения к новой сети централизованного отопления в Ферне-Вольтере. Это стало возможным благодаря новой системе теплообмена, которая отбирает тепло из охладительного контура ускорителя и направляет его непосредственно в городскую теплосеть нового жилого района.

Охладительная система охватывает всю протяженность коллайдера и имеет восемь наземных технических точек. Одна из них расположена особенно близко к Ферне-Вольтеру и нуждается в интенсивном водяном охлаждении оборудования. Ранее это тепло просто терялось через охладительные башни.

Как пишет Toms Hardware, в рамках нового проекта горячую воду направляют через два теплообменника мощностью по 5 МВт, размещенные в специально построенном здании. Они соединяют систему CERN с городской теплосетью. По оценкам организации, этого достаточно, чтобы одновременно обеспечивать теплом несколько тысяч домов без использования газовых или электрических котлов.

CERN отмечает, что при полной эксплуатации коллайдера мощность системы теоретически может удвоиться, если это не будет влиять на основную научную деятельность. Использование тепла, которое ранее считалось отходом, позволяет ежегодно избегать выбросов тысяч тонн углекислого газа.

Впрочем, полной мере воспользоваться новым источником тепла жители смогут не сразу. С середины 2026 года Большой адронный коллайдер остановят в рамках программы Long Shutdown 3 для масштабной модернизации и техобслуживания. В этот период мощность теплоснабжения снизится до уровня от 1 до 5 МВт, а в отдельные месяцы система вообще не будет работать.

Параллельно CERN планирует другие проекты по повторному использованию тепла. В частности, в дата-центре Превессен организация намерена с конца 2026 года использовать теплообмен для обогрева большинства зданий на своей территории.