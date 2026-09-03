Сразу несколько самых популярных платформ с искусственным интеллектом столкнулись с техническими проблемами. Пользователи сообщили о сбоях в работе ChatGPT, Claude и Grok. Об этом пишет Macrumors.

Почему ChatGPT, Claude и Grok одновременно перестали работать?

Информация о масштабных проблемах поступала от пользователей из разных стран. Сообщения о недоступности сервисов или ошибках во время их работы также фиксировали специализированные системы мониторинга сбоев.

Проблемы возникли почти одновременно у продуктов трех разных технологических компаний – OpenAI, Anthropic и xAI. Именно поэтому одной из главных версий стало предположение, что причина может быть связана не с отдельными ИИ-моделями, а с общей технологической инфраструктурой, от которой зависят различные онлайн-сервисы.

OpenAI подтвердила проблемы с ChatGPT и Codex

Компания OpenAI признала наличие технических проблем в своей инфраструктуре. Сбой затронул не только ChatGPT, но и Codex – инструмент компании для работы с программированием.

Из-за проблем пользователи могли сталкиваться с ошибками при отправке запросов, медленной работой сервисов или полной недоступностью отдельных функций.

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Сообщения о проблемах с ChatGPT появились на фоне нового масштабного сбоя, затронувшего пользователей в разных регионах мира. Некоторые пользователи сообщали о задержках в ответе системы, невозможности выполнить запрос или полном отсутствии доступа к чат-боту. OpenAI фиксировала ситуацию через свою официальную страницу статуса сервисов.

Claude также начал выдавать больше ошибок

Параллельно проблемы возникли у Claude – чат-бота компании Anthropic. На странице статуса Anthropic сообщалось о повышенном количестве ошибок во время работы сервиса. Это означает, что платформа оставалась доступной не для всех пользователей и могла работать нестабильно.

Claude является одним из главных конкурентов ChatGPT на рынке генеративного искусственного интеллекта. Одновременный сбой двух больших платформ привлек особое внимание, поскольку их поддерживают разные компании и они используют разную собственную инфраструктуру для работы моделей.

Впрочем, современные онлайн-сервисы часто зависят от общих внешних технологических платформ. Из-за этого проблема в одном большом элементе интернет-инфраструктуры потенциально может одновременно повлиять на большое количество внешне не связанных между собой продуктов.

Что случилось с Grok?

Проблемы возникли также у Grok – чат-бота компании xAI. На сайте сервиса появилась информация о технических трудностях. Таким образом, в течение одного дня пользователи трех самых известных ИИ-платформ одновременно столкнулись с перебоями.

Сбои ChatGPT, Claude и Grok показали, насколько большое количество цифровых продуктов сегодня зависит от сложной сети облачных сервисов, серверов и технологических платформ.

Может ли причина быть связана с Cloudflare?

Одной из возможных причин одновременных проблем называли неполадки в работе Cloudflare. Эта компания обеспечивает технологическую инфраструктуру для огромного количества сайтов и онлайн-сервисов. Ее решения используются для защиты веб-ресурсов, доставки контента и обработки интернет-трафика.

Если проблемы возникают у большого поставщика подобной инфраструктуры, последствия могут одновременно ощутить пользователи многих различных платформ. На момент появления первых сообщений о сбое окончательно подтвержденной причины проблем не было. Компании, чьи ИИ-сервисы пострадали от перебоев, продолжали расследовать ситуацию.

Поэтому связь с Cloudflare на тот момент оставалась одной из возможных версий, а не окончательно установленной причиной масштабных технических проблем.

Большие ИИ-сервисы становятся зависимыми от общей инфраструктуры

Одновременные проблемы ChatGPT, Claude и Grok стали очередным примером того, насколько тесно связаны между собой современные цифровые сервисы.

Для пользователя эти платформы выглядят как продукты трех отдельных компаний. Однако за их работой стоит большое количество общих технологических компонентов – облачные вычисления, системы доставки данных, сетевые решения и другие элементы интернет-инфраструктуры.

Если один из таких компонентов работает нестабильно, проблема может распространиться далеко за пределы одного сайта или одной компании. На момент появления сообщений о сбое OpenAI, Anthropic и xAI занимались проверкой ситуации. Точные причины одновременных проблем трех популярных чат-ботов требовали дополнительного выяснения.