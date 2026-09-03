Одразу кілька найпопулярніших платформ зі штучним інтелектом зіткнулися з технічними проблемами. Користувачі повідомили про збої в роботі ChatGPT, Claude та Grok. Про це пише Macrumors.

Чому ChatGPT, Claude та Grok одночасно перестали працювати?

Інформація про масштабні проблеми надходила від користувачів із різних країн. Повідомлення про недоступність сервісів або помилки під час їхньої роботи також фіксували спеціалізовані системи моніторингу збоїв.

Проблеми виникли майже одночасно у продуктів трьох різних технологічних компаній – OpenAI, Anthropic та xAI. Саме тому однією з головних версій стало припущення, що причина може бути пов'язана не з окремими ШІ-моделями, а зі спільною технологічною інфраструктурою, від якої залежать різні онлайн-сервіси.

OpenAI підтвердила проблеми з ChatGPT і Codex

Компанія OpenAI визнала наявність технічних проблем у своїй інфраструктурі. Збій торкнувся не лише ChatGPT, а й Codex – інструмента компанії для роботи з програмуванням.

Через проблеми користувачі могли стикатися з помилками під час надсилання запитів, повільною роботою сервісів або повною недоступністю окремих функцій.

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Повідомлення про проблеми з ChatGPT з'явилися на тлі нового масштабного збою, який торкнувся користувачів у різних регіонах світу. Деякі користувачі повідомляли про затримки у відповіді системи, неможливість виконати запит або повну відсутність доступу до чат-бота. OpenAI фіксувала ситуацію через свою офіційну сторінку статусу сервісів.

Claude також почав видавати більше помилок

Паралельно проблеми виникли у Claude – чат-бота компанії Anthropic. На сторінці статусу Anthropic повідомлялося про підвищену кількість помилок під час роботи сервісу. Це означає, що платформа залишалася доступною не для всіх користувачів і могла працювати нестабільно.

Claude є одним із головних конкурентів ChatGPT на ринку генеративного штучного інтелекту. Одночасний збій двох великих платформ привернув особливу увагу, оскільки їх підтримують різні компанії та вони використовують різну власну інфраструктуру для роботи моделей.

Втім, сучасні онлайн-сервіси часто залежать від спільних зовнішніх технологічних платформ. Через це проблема в одному великому елементі інтернет-інфраструктури потенційно може одночасно вплинути на велику кількість зовні не пов'язаних між собою продуктів.

Що сталося з Grok?

Проблеми також виникли у Grok – чат-бота компанії xAI. На сайті сервісу з'явилася інформація про технічні труднощі. Таким чином, протягом одного дня користувачі трьох найбільш відомих ШІ-платформ одночасно зіткнулися з перебоями.

Збої ChatGPT, Claude та Grok показали, наскільки велика кількість цифрових продуктів сьогодні залежить від складної мережі хмарних сервісів, серверів і технологічних платформ.

Чи може причина бути пов'язана з Cloudflare?

Однією з можливих причин одночасних проблем називали неполадки в роботі Cloudflare. Ця компанія забезпечує технологічну інфраструктуру для величезної кількості сайтів і онлайн-сервісів. Її рішення використовуються для захисту вебресурсів, доставки контенту та обробки інтернет-трафіку.

Якщо проблеми виникають у великого постачальника подібної інфраструктури, наслідки можуть одночасно відчути користувачі багатьох різних платформ. На момент появи перших повідомлень про збій остаточно підтвердженої причини проблем не було. Компанії, чиї ШІ-сервіси постраждали від перебоїв, продовжували розслідувати ситуацію.

Тому зв'язок із Cloudflare на той момент залишався однією з можливих версій, а не остаточно встановленою причиною масштабних технічних проблем.

Великі ШІ-сервіси стають залежними від спільної інфраструктури

Одночасні проблеми ChatGPT, Claude та Grok стали черговим прикладом того, як тісно пов'язані між собою сучасні цифрові сервіси.

Для користувача ці платформи виглядають як продукти трьох окремих компаній. Проте за їхньою роботою стоїть велика кількість спільних технологічних компонентів – хмарні обчислення, системи доставки даних, мережеві рішення та інші елементи інтернет-інфраструктури.

Якщо один із таких компонентів працює нестабільно, проблема може поширитися далеко за межі одного сайту або однієї компанії. Станом на момент появи повідомлень про збій OpenAI, Anthropic та xAI займалися перевіркою ситуації. Точні причини одночасних проблем трьох популярних чат-ботів потребували додаткового встановлення.