Как работает виртуальная примерочная

Инструмент работает на базе новой генеративной модели ChatGPT Images 2.5, которая обеспечивает естественное освещение, детализированные текстуры и быстрое создание изображений. При поиске товаров в чате пользователи видят кнопку "Примерить". Для первого запуска необходимо загрузить свое селфи или снимок в полный рост. Искусственный интеллект накладывает выбранную одежду на фотографию человека, демонстрируя реалистичный результат, пишет Android Authority.

Пользователи не ограничены только теми вещами, которые предлагает чат-бот. В систему можно отправить ссылку на конкретное пальто или платье из любого интернет-магазина или загрузить скриншот наряда. Чат-бот не только найдет аналогичные товары в продаже, но и сразу покажет их на фотографии пользователя. Кроме того, инструмент позволяет описывать желаемый стиль для подбора полного гардероба или находить одежду, как у знаменитостей, по их снимкам.

Для удобства разработчики добавили функцию сохранения товаров в специальные папки и раздел "Избранное". Все сохраненные вещи и результаты примерки находятся в личной библиотеке приложения.

Конфиденциальность и ограничения новой технологии

Загруженные личные фотографии система сохраняет для следующих сессий, однако пользователи могут в любой момент удалить свои снимки через настройки. В то же время разработчики предупреждают о возможных ошибках искусственного интеллекта, ведь виртуальное изображение не гарантирует точного соответствия размеру.

Проверяйте размеры, указанные продавцом, детали товара и политику возврата перед покупкой,

– предупреждает OpenAI.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Обновление появилось после того, как компания изменила стратегию и отказалась от функции быстрого расчета Instant Checkout. Поэтому теперь OpenAI борется за внимание покупателей с сервисами Google Shopping и Pinterest, предлагая новый уровень интерактивного шопинга.