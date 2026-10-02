Як працює віртуальна приміряльня

Інструмент функціонує на базі нової генеративної моделі ChatGPT Images 2.5, яка забезпечує природне освітлення, деталізовані текстури та швидке створення зображень. Під час пошуку товарів у чаті користувачі бачать кнопку "Приміряти". Для першого запуску необхідно завантажити власне селфі або знімок у повний зріст. Штучний інтелект накладає обраний одяг на фотографію людини, демонструючи реалістичний результат, пише Android Authority.

Користувачі не обмежені лише тими речами, які пропонує чат-бот. В систему можна надіслати посилання на конкретне пальто чи сукню з будь-якого інтернет-магазину або завантажити скріншот вбрання. Чат-бот не тільки знайде аналогічні товари у продажу, а й одразу покаже їх на фотографії користувача. Окрім цього, інструмент дозволяє описувати бажаний стиль для підбору повного гардероба або знаходити одяг як у знаменитостей за їхніми знімками.

Для зручності розробники додали функцію збереження товарів у спеціальні папки та розділ "Обране". Усі збережені речі та результати примірок зберігаються в особистій бібліотеці додатка.

Конфіденційність та обмеження нової технології

Завантажені персональні фотографії система зберігає для наступних сесій, проте користувачі можуть у будь-який момент видалити свої знімки через налаштування. Водночас розробники попереджають про можливі помилки штучного інтелекту, адже віртуальне зображення не гарантує точної відповідності розміру.

Перевіряйте виміри продавця, деталі товару та політику повернення перед покупкою,

– попереджає OpenAI.

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Оновлення з'явилося після того, як компанія змінила стратегію та відмовилася від функції швидкого розрахунку Instant Checkout. Тож тепер OpenAI змагається за увагу покупців із сервісами Google Shopping та Pinterest, пропонуючи новий рівень інтерактивного шопінгу.