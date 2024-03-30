Сознательная материя

Намеки на подобные взгляды существовали еще в Древней Греции, однако сам термин "панпсихизм" появился только в 16 веке благодаря итальянскому философу Франческо Патрици. Хотя эта теория была достаточно популярной в 19 веке, когда ее публично описал знаменитый в те времена метафизик Уильямс Джеймс, теория была по-настоящему убита в 1920-х годах Венским кружком, когда его "логический позитивизм" – идея о том, что философские вопросы должны иметь логические ответы – завладел философским миром, меняя взгляды людей.

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В 2004 году другой итальянец, нейробиолог и психиатр Джулио Тонони, предложил то, что он назвал "интегрированной информационной теорией сознания", которая предполагает, что сознание есть почти везде. Постепенно начался своеобразный ренессанс панпсихизма, и в 2014 году — почти через 100 лет после того, как Венский кружок уничтожил эту теорию – авторитетный нейробиолог Кристоф Кох утверждал в журнале Scientific American, что если комочки материи могут формироваться в человеческие тела и становиться сознательными, то нет никаких причин, почему этого не могут делать группы элементарных частиц.

У этой гипотезы было достаточно как сторонников, так оппонентов. Например, один из создателей искусственного интеллекта Бен Гертцель выступал в ее пользу как минимум с 2004 года. Несколько сдержаннее к ней относился биолог и писатель Руперт Шелдрейк, который в 2021 году опубликовал статью, в которой поставил под сомнение то, что Солнце само по себе может быть сознательным.

Сознание не обязательно ограничивается мозгом. Связь между сознанием и физическими системами, похоже, осуществляется через ритмичные электромагнитные поля, которые, конечно, присутствуют в нашем мозге. Они также присутствуют на Солнце и вокруг него, и они могут быть интерфейсом между солнечным разумом и телом Солнца,

– сказал Шелдрейк.

Он даже пытается размышлять над тем, о чем могло бы думать Солнце, если бы действительно было сознательным: "Возможно, оно может выбирать, в каком направлении посылать солнечные вспышки или выбросы корональной массы, которые имеют большое влияние на жизнь на Земле, и к которым наши технологии очень уязвимы".

Доказательств нет

Нет ни одного доказательства в поддержку этой теории. Сам же Шелдрейк - особый персонаж в научном мире. Он действительно имеет степень доктора философии по биохимии и проводил исследования в Кембриджском университете в 1970-х годах. Но с тех пор его привлекают различные псевдонаучные темы, начиная от кристаллов и заканчивая телепатией. Его нынешняя сфера деятельности в основном отвергается общепринятой наукой.

Поэтому сейчас эту теорию можно и следует воспринимать не более чем как научную фантастику. Солнце — сложная система. Оно скрывает немало тайн, которые мы еще не раскрыли. Но вряд ли можно ожидать, что мы когда-нибудь найдем сознание у нашей звезды или любых других.