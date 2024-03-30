Свідома матерія

Натяки на подібні погляди існували ще в Стародавній Греції, однак сам термін "панпсихізм" з'явився лише у 16 столітті завдяки італійському філософу Франческо Патріці. Хоча ця теорія була досить популярною у 19 столітті, коли її публічно описав знаменитий у ті часи метафізик Вільямс Джеймс, теорія була по-справжньому вбита у 1920-х роках Віденським гуртком, коли його "логічний позитивізм" – ідея про те, що філософські питання повинні мати логічні відповіді – заволодів філософським світом, змінюючи погляди людей.

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У 2004 році інший італієць, нейробіолог і психіатр Джуліо Тононі, запропонував те, що він назвав "інтегрованою інформаційною теорією свідомості", яка припускає, що свідомість є майже скрізь. Поступово почався своєрідний ренесанс панпсихізму, і в 2014 році — майже через 100 років після того, як Віденський гурток знищив цю теорію – авторитетний нейробіолог Крістоф Кох стверджував у журналі Scientific American, що якщо грудочки матерії можуть формуватися в людські тіла і ставати свідомими, то немає жодних причин, чому цього не можуть робити групи елементарних частинок.

У цієї гіпотези було достатньо як прихильників, так опонентів. Наприклад, один із творців штучного інтелекту Бен Гертцель виступав на її користь як мінімум з 2004 року. Дещо стриманіше до неї ставився біолог і письменник Руперт Шелдрейк, який у 2021 році опублікував статтю, в якій поставив під сумнів те, що Сонце саме по собі може бути свідомим.

Свідомість не обов'язково обмежується мозком. Зв'язок між свідомістю і фізичними системами, схоже, здійснюється через ритмічні електромагнітні поля, які, звичайно, присутні в нашому мозку. Вони також присутні на Сонці та навколо нього, і вони можуть бути інтерфейсом між сонячним розумом і тілом Сонця,

– сказав Шелдрейк.

Він навіть намагається розмірковувати над тим, про що могло б думати Сонце, якби дійсно було свідомим: "Можливо, воно може вибирати, в якому напрямку посилати сонячні спалахи або викиди корональної маси, які мають великий вплив на життя на Землі, і до яких наші технології дуже вразливі".

Доказів немає

Немає жодного доказу на підтримку цієї теорії. Сам же Шелдрейк — особливий персонаж у науковому світі. Він дійсно має ступінь доктора філософії з біохімії і проводив дослідження в Кембриджському університеті в 1970-х роках. Але з того часу його приваблюють різноманітні псевдонаукові теми, починаючи від кристалів і закінчуючи телепатією. Його нинішня сфера діяльності здебільшого відкидається загальноприйнятою наукою.

Тож наразі цю теорію можна і варто сприймати не більш ніж як наукову фантастику. Сонце — складна система. Воно приховує чимало таємниць, які ми ще не розкрили. Але навряд чи можна очікувати, що ми коли-небудь знайдемо свідомість у нашої зорі чи будь-яких інших.