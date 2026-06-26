Битва нейросетей: Claude от Anthropic стремительно догоняет ChatGPT по количеству платных пользователей

Пользователи всё чаще готовы платить за доступ к искусственному интеллекту Claude от компании Anthropic. Несмотря на абсолютное лидерство ChatGPT, свежая статистика показывает стремительный рост доходов и популярности его главного конкурента.

По данным аналитической компании Indagari, покупатели платных подписок всё чаще выбирают именно Claude. Как пишет TechCrunch, это свидетельствует о формировании устойчивой клиентской базы, которая уже давно вышла за пределы узкого круга разработчиков и стартапов, использующих инструмент Claude Code.

Claude и ChatGPT — это крупные языковые модели (LLM). Они умеют писать код, анализировать гигантские объемы данных и вести естественный диалог, фактически выполняя роль универсального цифрового помощника.

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Почему растут доходы Anthropic?

Аналитики Indagari изучили миллиарды анонимных транзакций по картам 28 миллионов американцев с начала 2025 года по май 2026 года. Результаты впечатляют: только с января 2026 года количество платных клиентов Claude выросло на 75%.

Интересно, что на популярность не повлиял даже громкий мартовский скандал. Тогда Anthropic отказала администрации Дональда Трампа в использовании своих моделей для массовой слежки и создания автономного оружия, что только подогрело интерес пользователей.

Проблемы с лимитами и судебный иск

Однако стремительный рост сопровождается трудностями. В июне 2026 года американский пользователь Карл Кан подал коллективный иск против Anthropic. Причиной стало быстрое исчерпание лимитов в дорогих премиум-тарифах Max 5x ($100/месяц) и Max 20x ($200/месяц), которые компания запустила в апреле 2025 года.

Вместо обещанного увеличения объемов использования в 5 и 20 раз пользователи сталкиваются с жесткими ограничениями. Например, при работе с инструментом Claude Code за одну 5-часовую сессию можно израсходовать до 15% недельной квоты. Эксперты связывают это с чрезвычайно высокой стоимостью вычислительных мощностей для крупных моделей.

Почему все чаще хотят научиться работать с Claude?

Рост интереса подтверждает и образовательная платформа DataCamp, объединяющая 20 миллионов студентов. Как сообщает издание TechCrunch, запрос "Claude" стал самым популярным на сайте, обогнав даже общее слово "ИИ".

Среди тех, кто обучается самостоятельно, спрос на изучение Claude в три раза превышает интерес к ChatGPT. Только за последний месяц интерес к курсам по нейросети от Anthropic вырос в 18 раз.

Кто лидирует на рынке и в чём разница?

Несмотря на впечатляющую динамику Claude, ChatGPT от OpenAI по-прежнему удерживает лидерство. Данные Sensor Tower подтверждают: хотя Claude активно растет, по общему охвату аудитории он отстает. Однако разрыв сокращается, а сами разработки имеют принципиальные различия в повседневном использовании:

Стиль и аналитика: Claude фокусируется на безопасности и этике ("конституционный ИИ"). Он пишет естественные тексты, прекрасно анализирует объемные документы и крайне редко выдумывает факты. ChatGPT является более универсальным инструментом — он ищет информацию в интернете, генерирует картинки и выполняет математические вычисления, хотя его тексты часто кажутся механическими.

Claude фокусируется на безопасности и этике ("конституционный ИИ"). Он пишет естественные тексты, прекрасно анализирует объемные документы и крайне редко выдумывает факты. ChatGPT является более универсальным инструментом — он ищет информацию в интернете, генерирует картинки и выполняет математические вычисления, хотя его тексты часто кажутся механическими. Бесплатные версии: ChatGPT предлагает практически безлимитный доступ к базовой модели. Бесплатная версия Claude имеет строгие ограничения, которые быстро исчерпываются при анализе длинных диалогов или документов.

Правительственные ограничения и новые сверхмощные модели

В начале июня 2026 года Anthropic открыла доступ к своей самой мощной модели Claude Fable 5, а также ограниченно запустила Claude Mythos 5 для специалистов по кибербезопасности. Эти модели превосходят конкурентов GPT 5.5 и Gemini 3.1 Pro в области кодирования и аналитики, но стоят дорого — $10 за миллион входных токенов и $50 за миллион выходных (вдвое дороже, чем Opus 4.8).

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Важно! Именно эти сверхмощные модели правительство США впоследствии запретило предоставлять иностранным пользователям из соображений безопасности. Это решение фактически вынудило разработчиков убрать передовые продукты с международного рынка.

Несмотря на давление регулирующих органов и судебные иски из-за ограничений, монополия OpenAI на рынке постепенно ослабевает. Появление сильного конкурента заставляет обе компании улучшать качество моделей и предлагать пользователям более выгодные условия подписки.