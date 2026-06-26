Битва нейромереж: Claude від Anthropic стрімко наздоганяє ChatGPT за кількістю платних користувачів

Користувачі все частіше готові платити за доступ до штучного інтелекту Claude від компанії Anthropic. Попри абсолютне лідерство ChatGPT, свіжа статистика показує стрімке зростання доходів та популярності його головного конкурента.

За даними аналітичної компанії Indagari, покупці платних підписок дедалі частіше обирають саме Claude. Як пише Tech crunch. Це свідчить про формування стійкої клієнтської бази, яка вже давно вийшла за межі вузького кола розробників та стартапів, що використовують інструмент Claude Code.

Claude та ChatGPT – це великі мовні моделі (LLM). Вони вміють писати код, аналізувати гігантські обсяги даних та вести природний діалог, фактично виконуючи роль універсального цифрового помічника.

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Чому зростають доходи Anthropic?

Аналітики Indagari дослідили мільярди анонімних транзакцій за картками 28 мільйонів американців з початку 2025 року до травня 2026 року. Результати вражають: лише з січня 2026 року кількість платних клієнтів Claude зросла на 75%.

Цікаво, що на популярність не вплинув навіть гучний березневий скандал. Тоді Anthropic відмовила адміністрації Дональда Трампа у використанні своїх моделей для масового стеження та створення автономної зброї, що лише підігріло інтерес користувачів.

Проблеми з лімітами та судовий позов

Проте стрімке зростання супроводжується труднощами. У червні 2026 року американський користувач Карл Кан подав колективний позов проти Anthropic. Причиною стало швидке вичерпання лімітів у дорогих преміум-тарифах Max 5x ($100/місяць) та Max 20x ($200/місяць), які компанія запустила у квітні 2025 року.

Замість обіцяного збільшення обсягів використання у 5 та 20 разів, користувачі стикаються з жорсткими обмеженнями. Наприклад, під час роботи з інструментом Claude Code за одну 5-годинну сесію можна витратити до 15% тижневої квоти. Експерти пов'язують це з надзвичайно високою вартістю обчислювальних потужностей для великих моделей.

Чому вчитися працювати з Claude хочуть частіше?

Зростання інтересу підтверджує й освітня платформа DataCamp, яка об'єднує 20 мільйонів студентів. Як повідомляє видання TechCrunch, запит «Claude» став найпопулярнішим на сайті, обігнавши навіть загальне слово «ШІ».

Серед тих, хто навчається самостійно, попит на вивчення Claude втричі перевищує інтерес до ChatGPT. Лише за останній місяць зацікавленість курсами щодо нейромережі від Anthropic злетіла у 18 разів.

Хто лідирує на ринку та в чому різниця?

Попри круту динаміку Claude, ChatGPT від OpenAI все ще утримує корону. Дані Sensor Tower підтверджують: хоча Claude активно росте, за загальним охопленням аудиторії він відстає. Проте розрив скорочується, а самі розробки мають принципові відмінності у повсякденному використанні:

Стиль та аналітика: Claude фокусується на безпеці та етичності («конституційний ШІ»). Він пише природні тексти, чудово аналізує великі документи та вкрай рідко вигадує факти. ChatGPT є більш універсальним інструментом – він шукає інформацію в інтернеті, генерує картинки та виконує математичні розрахунки, хоча його тексти часто здаються механічними.

Claude фокусується на безпеці та етичності («конституційний ШІ»). Він пише природні тексти, чудово аналізує великі документи та вкрай рідко вигадує факти. ChatGPT є більш універсальним інструментом – він шукає інформацію в інтернеті, генерує картинки та виконує математичні розрахунки, хоча його тексти часто здаються механічними. Безкоштовні версії: ChatGPT пропонує майже безлімітний доступ до базової моделі. Безкоштовний Claude має суворі обмеження, які швидко вичерпуються під час аналізу довгих діалогів чи документів.

Урядові обмеження та нові надпотужні моделі

На початку червня 2026 року Anthropic відкрила доступ до своєї найпотужнішої моделі Claude Fable 5, а також обмежено запустила Claude Mythos 5 для фахівців із кібербезпеки. Ці моделі обходять конкурентів GPT 5.5 та Gemini 3.1 Pro в кодуванні та аналітиці, але коштують дорого – $10 за мільйон вхідних токенів та $50 за мільйон вихідних (вдвічі дорожче за Opus 4.8).

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Важливо! Саме ці надпотужні моделі уряд США згодом заборонив надавати іноземним користувачам з міркувань безпеки. Це рішення фактично змусило розробників прибрати передові продукти з міжнародного ринку.

Попри тиск регуляторів та судові позови через ліміти, монополія OpenAI на ринку поступово слабшає. Поява сильного конкурента змушує обидві компанії покращувати якість моделей та пропонувати користувачам вигідніші умови підписки.