В США впервые создали научно точную полноразмерную модель скелета Deinosuchus schwimmeri – гигантского доисторического крокодилообразного пресмыкающегося, который жил примерно 83 – 76 миллионов лет назад и считался одним из самых опасных хищников своей эпохи. Об этом пишет Sciencedaily.

Как удалось воссоздать одного из самых опасных хищников мелового периода?

Проект был реализован для музея Tellus Science Museum в штате Джорджия. Работа стала результатом более чем 40 лет исследований профессора геологии Университета штата Колумбус Дэвида Швиммера, в честь которого этот вид и получил свое название. Об этом достижении сообщил Университет штата Колумбус.

Новый экспонат имеет длину около 9,45 метра – примерно как школьный автобус. По словам исследователей, именно такие размеры в сочетании с чрезвычайно мощными челюстями позволяли хищнику нападать на больших животных, в частности на динозавров, приближавшихся к водоемам.

Несмотря на внешнее сходство с современными аллигаторами, Deinosuchus принадлежал к древней ветви крокодилообразных, которая включала предков современных крокодилов, аллигаторов, кайманов и гавиалов.

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Палеонтологи считают, что этот пресмыкающийся был доминирующим хищником в своей экосистеме. Из-за способности охотиться даже на больших динозавров его нередко называют "крокодилом ужаса" или "убийцей динозавров".

В музее отмечают, что именно полноразмерная реконструкция позволяет в полной мере осознать масштаб этого животного.

Tellus на данный момент является единственным музеем, в котором хранится копия скелета Deinosuchus schwimmeri, поэтому наши посетители не смогут получить такой опыт больше нигде. Масштаб динозавров и других существ, живших в позднем меловом периоде, трудно передать словами или фотографиями. Мы можем сказать, что Deinosuchus имел длину 30 футов, но увидеть его собственными глазами гораздо впечатляюще, – отметила координатор музейных коллекций Ребекка Мельсгаймер.

Как создавали реконструкцию?

Создание научно достоверной модели требовало гораздо большего, чем просто копирование известных костей. Команда Triebold Paleontology Inc. провела высокоточное трехмерное сканирование ископаемых останков, после чего специалисты восстановили правильное расположение костей и реконструировали отсутствующие элементы, используя знания о родственных животных.

Особое внимание уделили воссозданию костных пластин, или остеодермов, которые формировали характерную броню на спине этого гигантского пресмыкающегося.

По словам Дэвида Швиммера, такая реконструкция имеет не только зрелищное значение. "Эти модели создаются не только для того, чтобы произвести жуткое впечатление. Понимание того, как охотились динозавры и другие древние хищники, помогает нам расшифровать одни из самых эффективных стратегий выживания в природе. Исследуя этих древних верхушечных хищников, мы фактически заглядываем в прошлое, чтобы понять, как жизнь приспосабливалась к изменчивому миру и доминировала в нем", – пояснил ученый.

Вид назвали в честь ученого после десятилетий исследований

Вид Deinosuchus schwimmeri официально описали только в 2020 году. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Vertebrate Paleontology. Название новому виду дали в честь Дэвида Швиммера в знак признания его многолетней работы по изучению палеонтологии позднего мелового периода на юго-востоке США.

В научной статье авторы отметили, что таким образом отметили "его неустанный труд по изучению палеонтологии позднего мелового периода юго-востока и восточного побережья США".

На протяжении более четырех десятилетий ученый находил, раскапывал и исследовал ископаемые останки этого хищника. Часть экспедиций финансировала организация National Geographic. Найденные им окаменелости в настоящее время хранятся в ведущих музеях США, в частности в Смитсоновском институте, Американском музее естественной истории и Tellus Science Museum.

От следов зубов до окаменелого помета

За годы работы Дэвид Швиммер сделал ряд важных открытий, связанных с Deinosuchus. В частности, в 2010 году он стал соавтором двух исследований, привлекших международное внимание.

Одно из них анализировало следы укусов на костях динозавров. Они стали прямым доказательством того, что гигантский крокодилоподобный пресмыкающийся взаимодействовал с динозаврами и, вероятно, охотился на них. Второе исследование было посвящено копролитам – окаменелым экскрементам древних животных. Такие находки позволяют ученым выяснить особенности питания, пищеварения и среды обитания давно вымерших видов.

Почему такие экспонаты важны для науки?

По мнению Дэвида Швиммера, полноразмерные реконструкции играют гораздо более важную роль, чем просто музейные экспонаты. Они помогают ученым точнее анализировать анатомию вымерших животных, проверять научные гипотезы и лучше понимать, как функционировали древние экосистемы.

"Кости и ископаемые останки рассказывают лишь часть истории. Полностью собранные модели в натуральную величину становятся своеобразным чертежом, который помогает лучше понять, какими на самом деле были такие динамичные животные, как Deinosuchus", – подытожил исследователь.