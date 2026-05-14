ДіяAI меняет формат общения с государством: как воспользоваться новой функцией

Министерство цифровой трансформации Украины официально интегрировало технологии искусственного интеллекта в мобильное приложение Дія. Это нововведение призвано упростить жизнь миллионам граждан, превратив поиск государственных услуг в обычную переписку в мессенджере со специально обученным цифровым агентом.

Как работает и что умеет новый искусственный интеллект в Дія?

Дія.AI – это не просто обычный чатбот, к которым мы привыкли, а полноценный ИИ-агент, способен не только предоставлять ответы, но и помогать в выполнении конкретных действий. В основе ассистента лежит модель искусственного интеллекта Gemini от компании Google, развернутая на платформе Vertex AI. Благодаря этому алгоритм понимает сложные контексты, общается "человечно" и может самостоятельно подбирать необходимые сервисы под конкретную жизненную ситуацию пользователя, пишет официальный сайт приложения Дія.

Смотрите также Цифровой двойник для атомной станции: как GenAI меняет управление критической инфраструктурой

Сейчас сервис работает в режиме открытого бета-тестирования. ИИ-агент в мобильном приложении уже поддерживает несколько ключевых функций:

Формирование выписок о месте проживания. Документ можно заказать как для взрослого, так и для ребенка. Достаточно написать в чате фразу "мне нужна выписка", и система автоматически сформирует документ за считанные минуты. Статусы готовности ("в обработке" или "готово") отображаются непосредственно в диалоге, где и можно загрузить готовый файл.

Оплата штрафов ПДД. Ассистент проактивно оповещает о полученных штрафах за нарушение правил дорожного движения. В сообщении указываются дата и сумма, а также предоставляется прямая ссылка для оплаты в несколько шагов. После завершения транзакции пользователь сразу получает квитанцию.

Консультации и инструкции. Дія.AI работает круглосуточно и может предоставить пошаговые алгоритмы действий для различных ситуаций – например, как открыть ФЛП, подать заявление о браке или воспользоваться сервисом еМалятко.

Поиск услуг по намерению. Если пользователь напишет "нужно получить субсидию", ИИ самостоятельно подскажет, какие государственные услуги могут понадобиться, лишая необходимости искать нужный раздел в меню приложения.

На портале Дія персональный агент также способен быстро формировать справку о доходах – примерно за 2 минуты и без необходимости заполнять данные вручную.

Больше не нужно искать нужный сервис самостоятельно. Напишите Дія.АІ, что вам нужно, – он сориентирует, подберет услугу под вашу ситуацию и подскажет дальнейшие шаги,

– прокомментировали запуск в телеграмм-канале Дии.

Безопасность данных и конфиденциальность

Безопасность данных является приоритетом проекта. Министерство цифровой трансформации отмечает, что персональная информация пользователей обрабатывается исключительно в защищенном периметре Дії. Она не передается в общую модель Gemini для ее обучения, что соответствует государственным стандартам безопасности.

Правила для безопасного использования ИИ остаются стандартными, поэтому персональные данные следует хранить частными,

– напоминают разработчики Дії.

Как воспользоваться услугой?

Чтобы начать работу с Дія.AI, пользователю необходимо обновить приложение до последней версии, авторизоваться и нажать на соответствующую иконку ИИ-агента, которая находится на нижней панели. Для выполнения отдельных операций, например формирование юридически значимых документов, может потребоваться использование Дія.Підпис и наличие стабильного интернет-соединения.



Дія.AI уже в приложении Дія / Фото 24 Канала

Масштабирование этого амбициозного проекта стало возможным благодаря партнерству с Google. Разработка осуществлялась при экспертной поддержке проекта "Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности" (UK DIGIT), который выполняется Фондом "Евразия" при финансировании UK International Development, а также при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, реализуемой Фондом "Восточная Европа".

Как сообщают в Дії, Украина стала первым государством в мире, которая запустила национального ИИ-агента такого уровня не только на веб-портале, но и в мобильном приложении.

Смотрите также Топ важных услуг февраля для военных и ветеранов в Дії

Вам также будет интересно узнать: как Украина шла к запуску ИИ в Дії

Идея интегрировать искусственный интеллект в начала активно обсуждаться еще в 2023 году, когда мировой интерес к генеративному ИИ резко возрос после популярности ChatGPT. Тогда вице-премьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что команда министерства уже тестирует ChatGPT в государственных сервисах вместе с Microsoft, как сообщил ресурс Минфин.

На начальном этапе речь шла не о полноценном цифровом помощнике внутри приложения, а об автоматизации поддержки пользователей, обработку обращений и упрощение получения государственных услуг. В Минцифры тогда говорили о концепции "государства в смартфоне", где бюрократические процедуры максимально убираются из жизни граждан. Именно поэтому искусственный интеллект начали рассматривать как следующий логический этап развития "Дії".

В течение 2023 – 2025 годов риторика Минцифры постепенно менялась от "экспериментов с ChatGPT" к концепции так называемого "агентского государства", вспоминает 24 Канал. В этой модели человек не заполняет десятки форм вручную, а просто формулирует запрос на естественном языке или голосом, после чего система сама выполняет необходимые действия. В 2025 году Минцифры также сообщало о сотрудничестве с ElevenLabs для интеграции голосовых технологий в государственные сервисы.

Смотрите также Как получить электронную подпись в Дії или банках – подробная инструкция

Украина готовит собственный ИИ

Параллельно с интеграцией ИИ в цифровые сервисы Украина начала активно говорить о создании собственной большой языковой модели. Одним из самых заметных проектов стал украинский ИИ "Сяйво". По информации украинских медиа, модель планируют обучать на украинских исторических документах, архивах, книгах и текстах на украинском языке. Для этого Государственная архивная служба уже передала около 10 терабайт данных и более 70 тысяч цифровых книг.

Главная причина создания украинской модели заключается не только в технологической независимости, но и в вопросах безопасности и контекста. Большинство глобальных ИИ-моделей учатся преимущественно на англоязычных или смешанных международных данных. Поэтому они часто плохо понимают украинский исторический контекст, языковые особенности, диалекты, локальные культурные реалии и политическую чувствительность тем, связанных с войной России против Украины, объясняет 24 Канал.

Проблема также заключается в риске информационного перекоса. Если государственный ИИ использует преимущественно русскоязычные или международные массивы данных без надлежащей фильтрации, это может приводить к появлению российских нарративов, некорректных трактовок истории или манипулятивных ответов. Именно поэтому украинские специалисты делают акцент на локальном датасете и украиноязычном контенте.

Отдельно стоит вопрос государственной безопасности. Использование иностранных моделей в государственных сервисах означает передачу части данных внешним платформам или зависимость от инфраструктуры международных корпораций. В случае государственных сервисов, документов, налоговой информации или персональных данных такая зависимость рассматривается как потенциальный риск. Поэтому создание собственной языковой модели в Украине рассматривают как элемент цифрового суверенитета.

Кроме того, украинские модели должны лучше работать с государственной терминологией, юридическими формулировками, украинскими законами и спецификой административных услуг. Это особенно важно для интеграции ИИ в государственные платформы, бизнес, образование и тому подобное.

Смотрите также Дія будет следить за алкоголем и сигаретами: что изменит для украинцев новая реформа

Что нового в Дії за последнее время?

Что касается самой Дії, то приложение продолжает активно расширяться даже без учета ИИ-направления. Среди самых свежих обновлений, которые анонсировали или уже тестируют в 2026 году, – новые механизмы бронирования работников, автоматический возврат налоговых скидок и карта интернет-провайдеров для работы во время блэкаутов. Также Минцифры сообщало о запуске еще по меньшей мере шести новых сервисов в начале 2026 года, сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль изданию РБК-Украина.

За последние годы Дія также получила англоязычные версии документов, шеринг автомобилей, цифровые виды на жительство, пенсионные удостоверения и другие функции, которые постепенно превратили приложение в центральную цифровую платформу государства.