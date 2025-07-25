Как именно OpenAI планирует сделать ИИ инструментом для всех?

Фиджи Симо, которая до прихода в OpenAI возглавляла Instacart, а перед тем десять лет проработала в Meta, теперь будет отвечать за превращение исследований OpenAI в реальные продукты, например ChatGPT и инструменты для разработчиков. Она убеждена, что каждое большое технологическое изменение может или расширить доступ к возможностям, или сконцентрировать богатство и власть в руках немногих. Ее цель – сознательно направить развитие ИИ так, чтобы он приносил пользу как можно большему количеству людей, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление компании.

Смотрите также OpenAI подтвердила будущую функцию обучения в ChatGPT: кому она будет полезна

В своем видении Симо рассматривает искусственный интеллект как персонального репетитора, медицинского консультанта, творческого партнера и инструмент для достижения экономического равенства. Она считает, что персонализированный ИИ-репетитор, доступен каждому, поможет преодолеть разрыв в доступе к образованию. Опираясь на собственный опыт борьбы с хронической болезнью, Симо представляет системы ИИ, способные расшифровывать медицинскую терминологию и помогать пациентам лучше контролировать свое здоровье. В экономической сфере ИИ может предоставить инструменты для запуска бизнеса или управления личными финансами без необходимости в специализированных знаниях.

Эти идеи соответствуют более широкой стратегии OpenAI, в рамках которой она уже запустила инициативу "OpenAI for Countries". Программа хочет помочь бедным странам создавать собственные системы ИИ на основе демократических ценностей и предусматривает развитие локальных дата-центров, разработку кастомизированных версий ChatGPT для местных потребностей и поддержку стартапов.

Напомним, Украина также хочет создать собственную языковую модель для "массового производства украинских ИИ-инструментов". Будущая LLM будет обучена на большом массиве украинских данных, позволяя понимать контексты украинских реалий.

В то же время существуют опасения, что обещания демократизации могут уступить место дорогим подпискам и корпоративному контролю, что только усилит существующее неравенство. Критики отмечают, что ИИ может ликвидировать рабочие места быстрее, чем будут создаваться новые.

Таким образом, перед Симо и OpenAI стоит одна из крупнейших этических задач в современных технологиях: сделать так, чтобы искусственный интеллект расширял возможности многих, а не только избранных.