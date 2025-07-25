Як саме OpenAI планує зробити ШІ інструментом для всіх?

Фіджі Сімо, яка до приходу в OpenAI очолювала Instacart, а перед тим десять років пропрацювала в Meta, тепер відповідатиме за перетворення досліджень OpenAI на реальні продукти, як-от ChatGPT та інструменти для розробників. Вона переконана, що кожна велика технологічна зміна може або розширити доступ до можливостей, або сконцентрувати багатство і владу в руках небагатьох. Її мета – свідомо спрямувати розвиток ШІ так, щоб він приносив користь якомога більшій кількості людей, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення компанії.

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У своєму баченні Сімо розглядає штучний інтелект як персонального репетитора, медичного консультанта, творчого партнера та інструмент для досягнення економічної рівності. Вона вважає, що персоналізований ШІ-репетитор, доступний кожному, допоможе подолати розрив у доступі до освіти. Спираючись на власний досвід боротьби з хронічною хворобою, Сімо уявляє системи ШІ, здатні розшифровувати медичну термінологію та допомагати пацієнтам краще контролювати своє здоров'я. В економічній сфері ШІ може надати інструменти для запуску бізнесу чи управління особистими фінансами без потреби у спеціалізованих знаннях.

Ці ідеї відповідають ширшій стратегії OpenAI, у рамках якої вона вже запустила ініціативу "OpenAI for Countries". Програма хоче допомогти біднішим країнам створювати власні системи ШІ на основі демократичних цінностей і передбачає розбудову локальних дата-центрів, розробку кастомізованих версій ChatGPT для місцевих потреб та підтримку стартапів.

Нагадаємо, Україна також хоче створити власну мовну модель для "масового виробництва українських ШІ-інструментів". Майбутня LLM буде навчена на великому масиві українських даних, дозволяючи розуміти контексти українських реалій.

Водночас існують побоювання, що обіцянки демократизації можуть поступитися місцем дорогим підпискам та корпоративному контролю, що лише посилить існуючу нерівність. Критики зазначають, що ШІ може ліквідовувати робочі місця швидше, ніж створюватимуться нові.

Таким чином, перед Сімо та OpenAI стоїть одне з найбільших етичних завдань у сучасних технологіях: зробити так, щоб штучний інтелект розширював можливості багатьох, а не лише обраних.