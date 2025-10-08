Netflix обнародовал финальное интервью Джейн Гудолл – выдающейся британской исследовательницы, которая всю жизнь посвятила изучению приматов. В записи для документального проекта "Famous Last Words", где известные люди оставляют послания, которые обнародуются после смерти, ученая поделилась своими последними мыслями о мире, человечество и политику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tudum.

О чем было последнее обращение Джейн Гудолл?

Во время разговора ведущий спросил, есть ли люди, которых она не хотела бы видеть на Земле. Гудолл ответила, что таких немало, и пошутила, что "очистила" бы планету, отправив нескольких политиков на другую. Она сказала, что посадила бы их в космический корабль Илона Маска и отправила на "его новую планету", добавив, что среди пассажиров должны быть сам Маск, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин і Беньямин Нетаньяху.

Несмотря на иронию, послание Гудолл несет серьезный смысл. Она призвала людей не терять надежду, осознать собственную ответственность перед природой и помнить, что каждое действие имеет последствия. По словам ученой, даже в темные времена есть место для оптимизма: "Если потеряете надежду – перестанете действовать".

В финале обращения она подчеркнула: человечество должно сделать все возможное, чтобы сохранить Землю для будущих поколений. "Делайте все, что можете, пока еще находитесь на этой прекрасной планете", – сказала приматолог.

Кем была Джейн Гудолл?

Джейн Гудолл – всемирно известная исследовательница приматов, которая посвятила жизнь изучению шимпанзе и защите природы. Она умерла на 91-м году жизни, но ее имя навсегда останется символом новаторства, смелости и безоговорочного влияния на научный мир и общество.

Как пишет Science Alert, Джейн Гудолл умерла естественной смертью 1 октября 2025 года находясь в Калифорнии во время своих научных выступлений. Ее методы работы – близкое наблюдение, предоставление имен вместо номеров приматам, привлечение эмоций и эмпатии в науке – в корне изменили подход к изучению животных. Гудолл открыла, что шимпанзе не только используют, но и создают орудия труда, имеют индивидуальные черты характера, эмоции, навыки сопереживания и даже способность вести войну между группами. Ее открытия стерли традиционные границы между человеком и животным, заставили научный мир пересмотреть взгляды на разум и эмоциональность животных.