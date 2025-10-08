Netflix оприлюднив фінальне інтерв’ю Джейн Гудолл – видатної британської дослідниці, яка все життя присвятила вивченню приматів. У записі для документального проєкту "Famous Last Words", де відомі люди залишають послання, що оприлюднюються після смерті, науковиця поділилася своїми останніми думками про світ, людство та політику. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tudum.

Про що було останнє звернення Джейн Гудолл?

Під час розмови ведучий запитав, чи є люди, яких вона не хотіла б бачити на Землі. Гудолл відповіла, що таких чимало, і пожартувала, що "очистила" б планету, відправивши кількох політиків на іншу. Вона сказала, що посадила б їх у космічний корабель Ілона Маска й відправила на "його нову планету", додавши, що серед пасажирів мали б бути сам Маск, Дональд Трамп, Володимир Путін, Сі Цзіньпін і Беньямін Нетаньягу.

Попри іронію, послання Гудолл несе серйозний зміст. Вона закликала людей не втрачати надію, усвідомити власну відповідальність перед природою й пам’ятати, що кожна дія має наслідки. За словами вченої, навіть у темні часи є місце для оптимізму: "Якщо втратите надію – перестанете діяти".

У фіналі звернення вона наголосила: людство має зробити все можливе, щоб зберегти Землю для майбутніх поколінь. "Робіть усе, що можете, поки ще перебуваєте на цій прекрасній планеті", – сказала приматологиня.

Ким була Джейн Гудолл?

Джейн Гудолл – всесвітньо відома дослідниця приматів, яка присвятила життя вивченню шимпанзе та захисту природи. Вона померла на 91-му році життя, але її ім’я назавжди лишиться символом новаторства, сміливості та беззаперечного впливу на науковий світ і суспільство.

Як пише Science Alert, Джейн Гудолл померла природною смертю 1 жовтня 2025 року перебуваючи в Каліфорнії під час своїх наукових виступів. Її методи роботи – близьке спостереження, надання імен замість номерів приматам, залучення емоцій та емпатії в науці – докорінно змінили підхід до вивчення тварин. Гудолл відкрила, що шимпанзе не лише використовують, а й створюють знаряддя праці, мають індивідуальні риси характеру, емоції, навички співпереживання і навіть здатність вести війну між групами. Її відкриття стерли традиційні межі між людиною і твариною, змусили науковий світ переглянути погляди на розум і емоційність тварин.