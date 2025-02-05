Оказалось, что ФБР имеет реальный офис, который занимается расследованием НЛО
Федеральное бюро расследований США имеет собственное секретное подразделение, занимающееся расследованием "неидентифицированных аномальных явлений" (UAP). Этот факт стал известен благодаря расследованию Politico, которое впервые сообщило о существовании этого офиса.
Ранее было известно, что Пентагон имеет специальную структуру под названием All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), которая занимается анализом наблюдений НЛО военными. Однако до этого момента ни один гражданский государственный орган США не сообщал о наличии аналогичных групп, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование.
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ФБР подтвердило изданию Politico факт существования офиса, однако отказалось раскрывать детали – в частности, количество сотрудников и срок его функционирования. В заявлении бюро отмечается:
ФБР расследует неидентифицированные аномальные явления, когда существует потенциальная угроза нарушения федерального законодательства, а также с целью сбора, анализа и обмена разведывательной информацией для борьбы с угрозами национальной безопасности США.
Бывший пилот ВМС США и конгрессный информатор об НЛО Райан Грейвс выразил обеспокоенность, что деятельность офиса ФБР может оказаться под угрозой из-за политических изменений.
"Я волнуюсь, что UAP-группа ФБР может пострадать из-за кадровых перестановок, и руководители могут не осознавать важность ее работы и потенциал сотрудничества на межведомственном уровне," – сказал Грейвс.
Бывший офицер военной разведки Кейсон Бест подтвердил, что контактировал с представителями этого подразделения после собственного наблюдения НЛО в Колорадо. Он считает возможное сокращение или расформирование группы "очевидно вредным".
По его словам, ФБР только начинает осознавать то, что другие правительственные учреждения уже давно изучают и анализируют. Есть предположение, что секретный офис бюро сотрудничал с AARO при Пентагоне, а возможно – и с другими агентствами.
Что будет дальше?
Администрация Дональда Трампа ранее обещала рассекретить правду об НЛО, однако его планы по кадровым изменениям в государственных структурах ставят под сомнение дальнейшее существование офиса ФБР по изучению аномальных явлений.
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Как отметил Грейвс, если президент выполнит свое обещание "убрать U с UAP", полное закрытие этой группы может противоречить его намерениям раскрыть правду о неизвестных объектах в небе.