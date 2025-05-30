Это расширение необходимо для поддержки ее научно-исследовательской деятельности, включая масштабный эксперимент DUNE, информирует 24 Канал. С начала текущего года управление лабораторией осуществляет группа Fermi Forward Discovery Group (FFDG).

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Сейчас ленточная инфраструктура Fermilab включает три библиотеки IBM TS4500, каждая из которых имеет 10000 слотов, а также две библиотеки Spectra Logic TFinity, каждая из 12500 слотов.

В своем запросе на предложения Fermilab выразила потребность в ленточной библиотеке корпоративного класса. Эта система должна иметь минимальную собственную емкость в 225 петабайтов (ПБ) и быть оснащенной 20 ленточными накопителями.

Кроме того, она должна поддерживать возможность расширения по меньшей мере до 40 ленточных накопителей. Планируется, что новая библиотека будет установлена в центре обработки данных Grid Computing Center (GCC) лаборатории, где доступная площадь составляет 10 футов в ширину и 30 футов в длину.

Одним из ключевых факторов, обусловливающих потребность в огромном объеме хранилища, является эксперимент Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), который сейчас находится на стадии строительства. В рамках этого проекта триллионы нейтрино будут отправляться из Fermilab на расстояние около 1300 километров (807 миль) в Liquid Argon Time Projection Chamber (LArTPC), расположенной на подземном исследовательском объекте Сэнфорд.

Проект DUNE столкнулся с несколькими задержками и, как ожидается, будет стоить более 3 миллиардов долларов. Когда DUNE заработает в начале 2030-х годов, он, как прогнозируется, будет генерировать огромные объемы научных данных.

Кроме того, Fermilab играет важную роль в хранении данных от других крупных физических экспериментов. Лаборатория хранит "значительную часть" данных, полученных от эксперимента High Luminosity Large Hadron Collider в ЦЕРНе. По состоянию на 2020 год, примерно 40 процентов файлов данных этого эксперимента хранились на лентах в Fermilab.

Для контекста, стоит упомянуть, что ранее правительство США имело планы построить собственный большой коллайдер, известный как Superconducting Super Collider. В этот проект в начале 1990-х годов было инвестировано более 2 миллиардов долларов.

Несмотря на прорытые тоннели и шахты, проект был отменен после того, как Конгресс отклонил дальнейшее финансирование. Участок позже был продан с планами превратить его в центр обработки данных, но эти планы также не были реализованы.

Следует заметить, что необходимость эффективно обрабатывать и архивировать экспоненциально растущие массивы данных от таких амбициозных проектов, как DUNE и эксперименты ЦЕРН, требует значительных инвестиций в современную инфраструктуру хранения данных.

А тем временем ЦЕРН готовится доставить антиматерию в лаборатории по всей Европе. Для этого разработано портативное устройство для перевозки антиматерии, что позволяет перемещать ее в отдаленные лаборатории для точных экспериментов.