Детали

YangWang является дочерней компанией крупнейшего китайского автопроизводителя BYD, специализирующейся на автомобилях премиум-класса. Эта компания сейчас является девятым крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж и первая по производству чисто электромобилей.

Смотрите также Производители хотят удешевить электромобили, чтобы наконец больше людей могли их себе позволить

Представленный в конце прошлого года, YangWang U9 был запущен в производство в прошлом месяце. Это весьма симпатичный представитель своего вида, но он не имеет больших амбиций бросить вызов лидерам в разгоне или максимальной скорости.

Зато машина имеет несколько других хитростей в виде активной подвески, которая позволяет регулировать дорожный просвет до 75 миллиметров на каждом колесе, а также буквально подпрыгивать, если в какой-то момент вам покажется, что машина слишком близко к дороге. Можно ли это как-то использовать на практике? Сомнительно, ведь делать это во время движения может быть очень опасно, но, возможно, компания предложит несколько сценариев.

Как это работает? Автомобиль со всей силы отталкивается всеми четырьмя колесами вместе, а его подвеска генерирует более 1 тонны подъёмной силы. Машина буквально отскакивает от земли. Вот видео, демонстрирующее этот трюк в действии:

Пример прыжков YangWang U9: видео

Кажется, он подпрыгивает недостаточно высоко, чтобы сделать что-то полезное – нет такой кнопки, которая бы позволила вам, например, перепрыгнуть яму на дороге или как-то преграду. Все это выглядит больше как демонстрация системы подвески, чем что-либо полезное.

Функциональное использование этой активной подвески немного более приземленное - она предназначена в основном для противодействия силам ускорения и удержания автомобиля в горизонтальном положении, поднимая заднюю часть при ускорении и переднюю при торможении, а также для противодействия крену кузова в поворотах, поднимая внешнее колесо.

Следующее, чему компания научила свой гиперкар, – это что-то похожее на танцы: машина наклоняется в стороны и, судя по всему, может делать это под музыку. Кроме того, одновременно с этим она может развернуться на месте.

Такие развороты возможны для практически любого электромобиля со способностью точно распределять крутящий момент между четырьмя колесами с разной скоростью. Мы это видели, например, в Rivian. Поэтому это не является эксклюзивной особенностью. Однако она позволяет сделать разворот вокруг своей оси там, где нет много места. YangWang U8 легко делает это на "рыхлых" поверхностях, таких, как песок.

Наклон и поворот на месте: видео

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.