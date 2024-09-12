Деталі

YangWang є дочірньою компанією найбільшого китайського автовиробника BYD, що спеціалізується на автомобілях преміумкласу. Ця компанія наразі є дев'ятим найбільшим автовиробником у світі за обсягом продажів і перша за виробництвом суто електромобілів.

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Представлений наприкінці минулого року, YangWang U9 був запущений у виробництво минулого місяця. Це вельми симпатичний представник свого виду, але він не має великих амбіцій кинути виклик лідерам у розгоні або максимальній швидкості.

Натомість машина має кілька інших хитрощів у вигляді активної підвіски, яка дозволяє регулювати дорожній просвіт до 75 міліметрів на кожному колесі, а також буквально підстрибувати, якщо в якийсь момент вам здасться, що машина занадто близько до дороги. Чи можна це якось використати на практиці? Сумнівно, адже робити це під час руху може бути дуже небезпечно, але, можливо, компанія запропонує кілька сценаріїв.

Як це працює? Автомобіль з усієї сили відштовхується всіма чотирма колесами разом, а його підвіска генерує більше 1 тонни підйомної сили. Машина буквально відскакує від землі. Ось відео, що демонструє цей трюк у дії:

Приклад стрибків YangWang U9: відео

Здається, він підстрибує недостатньо високо, щоб зробити щось корисне – немає такої кнопки, яка б дозволила вам, наприклад, перестрибнути яму на дорозі чи якось перепону. Все це виглядає більше як демонстрація системи підвіски, ніж будь-що корисне.

Функціональне використання цієї активної підвіски трохи більш приземлене — вона призначена в основному для протидії силам прискорення й утримання автомобіля в горизонтальному положенні, піднімаючи задню частину при прискоренні і передню при гальмуванні, а також для протидії крену кузова в поворотах, піднімаючи зовнішнє колесо.

Наступне, чого компанія навчила свій гіперкар, – це щось схоже на танці: машина нахиляється в боки і, судячи з усього, може робити це під музику. Крім того, одночасно з цим вона може розвернутися на місці.

Такі розвороти можливі для практично будь-якого електромобіля зі здатністю точно розподіляти крутний момент між чотирма колесами з різною швидкістю. Ми це бачили, наприклад, у Rivian. Тож це не є ексклюзивною особливістю. Однак вона дозволяє зробити розворот довкола своєї осі там, де немає багато місця. YangWang U8 легко робить це на "пухких" поверхнях, таких, як пісок.

Нахил та поворот на місці: відео

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