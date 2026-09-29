Упрощенный интерфейс и новые настройки

Специалисты обнаружили новые возможности при анализе кода свежей версии программы. Исследователи заметили переработанный интерфейс в режиме "Синхронного перевода". Разработчики убрали лишние нажатия, поэтому клик по иконке настроек сразу открывает панель с выбором размера шрифта, режимом общения "лицом к лицу" и новым переключателем автосохранения. Отныне система будет самостоятельно сохранять всю текстовую запись беседы сразу после ее завершения, пишет Android Authority.

В то же время разработчики ввели строгое ограничение в целях безопасности личных данных. Если пользователь подключит к смартфону умные очки на базе платформы Android XR, приложение полностью заблокирует сохранение стенограмм как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Это позволит уберечь людей от тайной записи частных встреч или официальных переговоров без их согласия. Причина такого решения заключается в том, что посторонние лица не могут определить, работает ли микрофон на корпусе очков в данный момент.

Для самих владельцев гарнитуры процесс перевода сделали максимально простым. Запустить трансляцию можно с помощью голосовой команды, а для завершения сеанса достаточно провести пальцем назад по сенсорной панели устройства.