Спрощений інтерфейс та нові налаштування

Фахівці виявили нові можливості під час аналізу коду свіжої версії програми. Дослідники помітили перероблений інтерфейс у режимі "Синхронного перекладу". Розробники прибрали зайві натискання, тому клік на іконку налаштувань відразу відкриває панель із вибором розміру шрифту, режимом спілкування віч-на-віч та новим перемикачем автозбереження. Відтепер система буде самостійно зберігати весь текстовий запис бесіди одразу після її завершення, пише Android Authority.

Водночас розробники впровадили суворе обмеження задля безпеки особистих даних. Якщо користувач підключить до смартфона розумні окуляри на базі платформи Android XR, програма повністю заблокує збереження стенограм як в автоматичному, так і в ручному режимі.

Це дозволить уберегти людей від таємного запису приватних зустрічей чи офіційних перемовин без їхньої згоди. Причина такого рішення полягає в тому, що сторонні особи не можуть розпізнати, чи працює мікрофон на корпусі окулярів у конкретний момент.

Для самих власників гарнітури процес перекладу зробили максимально простим. Запустити трансляцію можна за допомогою голосової команди, а для завершення сеансу достатньо провести пальцем назад по сенсорній панелі пристрою.