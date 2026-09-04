Крайне важное обновление для миллиардов пользователей

Технологический гигант уже интегрировал новую модель под названием WeatherNext 3 непосредственно в свои самые популярные сервисы. Пользователи смогут оценить ее возможности в приложении Gemini, картах и поисковике, пишет Neowin.

Главным преимуществом системы является ее детализация. Предыдущее поколение платформы обновляло информацию каждые шесть часов с точностью до 25 километров. Теперь система рассчитывает наземные переменные с точностью до 5 километров, остальные поверхностные показатели определяет на уровне 10 километров, а атмосферные процессы отслеживает в пределах 25 километров. Разработчики также обеспечили ежечасное обновление информации.

Спутники следят за небом каждую минуту

Для достижения такой точности инженеры подключили систему к потоку данных в реальном времени с глобальных геостационарных спутников. Это позволяет искусственному интеллекту непрерывно отслеживать состояние атмосферы и генерировать новый отчет каждый час.

Такая скорость критически важна для регионов, где опасные погодные явления развиваются очень быстро. Спасательные службы и местные власти получат гораздо больше времени для оперативного реагирования и эвакуации населения.

Подарок для зеленой энергетики

Помимо обычных прогнозов, разработчики научили модель помогать возобновляемой энергетике. Система умеет прогнозировать скорость ветра на высоте 100 метров, что соответствует размеру современных ветрогенераторов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Также искусственный интеллект способен рассчитывать уровень солнечной радиации и плотность облачного покрова. Эти данные помогут операторам экологических электростанций точно планировать выработку электроэнергии и балансировать нагрузку на сеть в соответствии с потребностями потребителей.

Разработчики уже сделали обновление доступным для пользователей. Несмотря на техническую сложность модели, наибольшее улучшение точности почувствуют жители отдаленных регионов, где качество метеорологических радаров оставляет желать лучшего.