Надважливе оновлення для мільярдів користувачів

Технологічний гігант уже інтегрував нову модель під назвою WeatherNext 3 безпосередньо у свої найпопулярніші сервіси. Користувачі зможуть оцінити її можливості в додатку Gemini, картах і пошуковику, пише Neowin.

Головною перевагою системи є її деталізація. Попереднє покоління платформи оновлювало інформацію кожні шість годин із точністю до 25 кілометрів. Тепер система прораховує наземні змінні з точністю до 5 кілометрів, інші поверхневі показники визначає на рівні 10 кілометрів, а атмосферні процеси відстежує у межах 25 кілометрів. Розробники також забезпечили погодинне оновлення інформації.

Супутники стежать за небом щохвилини

Для досягнення такої точності інженери підключили систему до живого потоку даних із глобальних геостаціонарних супутників. Це дає штучному інтелекту змогу безперервно бачити стан атмосфери та генерувати новий звіт кожну годину.

Така швидкість критично важлива для регіонів, де небезпечні погодні явища розвиваються дуже швидко. Рятувальні служби та місцева влада отримають набагато більше часу для швидкої реакції та евакуації населення.

Подарунок для зеленої енергетики

Окрім звичайних прогнозів, розробники навчили модель допомагати відновлюваній енергетиці. Система вміє прогнозувати швидкість вітру на висоті 100 метрів, що відповідає розміру сучасних вітрогенераторів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також штучний інтелект здатний розраховувати рівень сонячної радіації та густоту хмарного покриву. Ці дані допоможуть операторам екологічних електростанцій точно планувати виробництво електрики та балансувати навантаження на мережу відповідно до потреб споживачів.

Розробники вже зробили оновлення доступним для користувачів. Попри технічну складність моделі, найбільше покращення точності відчують мешканці віддалених регіонів, де якість метеорологічних радарів не найкраща.