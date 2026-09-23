Как искусственный интеллект разгадал немецкий шифр

Специалист Картер Леффер поставил перед ИИ-моделью GPT-6 Astra задачу проверить до сих пор недоступные сообщения из открытого каталога, пишет ERR. Искусственный интеллект самостоятельно изучил архив, выбрал шифрограмму под номером 172 с начальным кодом MVUEH и связал ее с соседней записью под номером 173.

Модель нашла ключевую подсказку – название населенного пункта Розенов. После этого искусственный интеллект самостоятельно запрограммировал симулятор "Энигмы", изучил исторический контекст, выдвинул несколько гипотез и задействовал вычислительные мощности. Алгоритм действовал не как обычный суперкомпьютер, а как команда быстрых исследователей из разных дисциплин.

Расшифрованное сообщение отправил немецкий военный 10 июля 1941 года в 17:30. В тексте солдату срочно требовались радиоуказания о том, куда двигаться дальше в районе Розенова. Вероятно, ответ он получил в тот же вечер, а вот историки и криптографы ждали этот текст 83 года.

Шифрограмму MVUEH вместе со многими другими обнародовали для широкой публики еще в начале этого века. Несмотря на усилия специалистов и наличие мощных вычислительных машин, перебор миллиардов комбинаций вслепую без известных входных слов оставался бесполезным делом на протяжении 20–25 лет.

Что такое "Энигма"

Немецкая система Enigma некоторое время была настоящей головной болью для врагов Гитлера. Шифр поначалу казался неразгадываемым и позволял нацистам общаться, не опасаясь быть раскрытыми. На самом деле шифровальную машину впервые взломали в 1932 году польские криптографы, но в конце 1938 года немцы радикально усложнили конструкцию и правила использования устройства, поэтому британцам из Блетчли-Парка пришлось заново искать ключи. Команда во главе с математиком Аланом Тьюрингом получила польские наработки и усовершенствовала методы взлома. Они построили более мощную электромеханическую машину "The Bombe", которая наконец-то позволила читать немецкие сообщения во время войны.

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Однако расшифровать удавалось не все сообщения. Большое количество шифрограмм так и осталось тайной. Алгоритмы GPT-6 Astra смогли сделать то, что человеческим исследователям потребовалось бы сделать за месяцы кропотливой работы, объединив анализ архивов Германии, написание кода и проверку экспериментальных прототипов.

Что это означает для будущего криптоанализа

Успех искусственного интеллекта продемонстрировал новый подход к решению сложных исторических и математических задач. ИИ-модель проанализировала источники, нашла ссылки на немецкие государственные архивы и самостоятельно учла механическую особенность машины "Энигма" и опечатку в тексте.

Полученный результат доказал, что новые модели искусственного интеллекта способны проводить полноценные системные исследования в самых сложных областях знаний.