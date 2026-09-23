Як штучний інтелект розгадав німецький шифр

Фахівець Картер Леффер дав ШІ-моделі GPT-6 Astra завдання перевірити досі неприступні повідомлення з відкритого каталогу, пише ERR. Штучний інтелект самостійно вивчив архів, вибрав шифрограму під номером 172 з початковим кодом MVUEH та пов'язав її з сусіднім записом під номером 173.

Модель знайшла ключову підказку – назву населеного пункту Розенов. Після цього штучний інтелект самостійно запрограмував програмний симулятор Enigma, вивчив історичний контекст, висунув декілька гіпотез та задіяв обчислювальні потужності. Алгоритм діяв не як звичайний суперкомп'ютер, а як команда швидких дослідників різних дисциплін.

Розшифроване повідомлення відправив німецький військовий 10 липня 1941 року о 17:30. У тексті солдату терміново потрібні були радіовказівки про те, куди рухатися далі біля Розенова. Ймовірно, відповідь він отримав того ж вечора, а от історики та криптографи чекали на цей текст 83 роки.

Шифрограму MVUEH разом із багатьма іншими оприлюднили для загалу ще на початку цього століття. Попри зусилля фахівців та наявність потужних обчислювальних машин, перебір мільярдів комбінацій наосліп без відомих вхідних слів залишався марною справою протягом 20 – 25 років.

Що таке Enigma

Німецька система Enigma деякий час була справжнім головним болем для ворогів Гітлера. Шифр спочатку здавався незламним і дозволяв нацистам спілкуватися без страху бути розкритими. Насправді шифрувальну машину зламали вперше у 1932 році польські криптографи, але наприкінці 1938 року німці радикально ускладнили конструкцію та правила використання пристрою, тому британцям з Блечлі-Парк довелося знову шукати ключі. Команда на чолі з математиком Аланом Тюрінгом отримала польські напрацювання й вдосконалила методи зламу. Вони збудували потужнішу електромеханічну машину The Bombe, яка нарешті дозволила читати німецькі повідомлення під час війни.

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Проте розшифрувати вдавалося не всі повідомлення. Велика кількість шифрограм так і залишилася таємницею. Алгоритми GPT-6 Astra змогли зробити те, на що людські дослідники витратили б місяці кропіткої роботи, поєднавши аналіз архівів Німеччини, написання коду та перевірку експериментальних прототипів.

Що це означає для майбутнього криптоаналізу

Успіх штучного інтелекту показав новий підхід до вирішення складних історичних та математичних задач. ШІ-модель проаналізувала джерела, знайшла посилання на німецькі державні архіви та самостійно обіграла механічну особливість машини Enigma й друкарську помилку в тексті.

Отриманий результат довів, що нові моделі штучного інтелекту здатні проводити повноцінні системні дослідження у найскладніших галузях знань.