Как Grok будет работать в рамках Microsoft Copilot

Как сообщает издание Windows Central, Microsoft включила разработки xAI в официальный список сторонних субпроцессоров своих онлайн-сервисов. Это позволяет использовать сторонние модели для выполнения задач непосредственно в приложениях Word, Excel и PowerPoint без необходимости переключаться между различными программами.

Теперь администраторы организаций могут включить новую функцию в настройках. После этого пользователи получат возможность выбирать нужную нейронную сеть из выпадающего списка в интерфейсе – между GPT от OpenAI, Claude от Anthropic и Grok от xAI. Кроме того, можно поручить Copilot автоматический выбор лучшей модели для конкретной задачи.

Наша мультимодельная стратегия предоставляет клиентам доступ к ведущим моделям искусственного интеллекта, сохраняя при этом привычный и надежный опыт использования Copilot,

– прокомментировали представители корпорации Microsoft.

Профессиональный подход вместо юмора и сарказма

ИИ-модель Grok приобрела популярность в социальной сети X благодаря своему ироничному и дерзкому стилю ответов. Однако в среде Microsoft 365 все будет работать иначе. Поскольку субпроцессоры действуют под строгим контролем системных подсказок и корпоративных ограничителей Microsoft, генерируемые ответы будут оставаться полностью деловыми и сдержанными. Пользователи получат расширенную логику и математические способности Grok для работы с таблицами или документами, но без сарказма.

Использование дополнительных субпроцессоров также создает резервирование, которое защищает сервис от возможных сбоев или перебоев в работе других систем. Например, специализированный агент Researcher в Copilot уже успешно использует модели Claude от Anthropic.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ограничения во время тестирования

Сейчас разработчики тестируют интеграцию в рамках программы Microsoft Frontier Program, а полноценный релиз для всех пользователей состоится позже. Однако в течение тестового периода Grok не будет работать для пользователей из стран Европейского Союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании.

В будущем Microsoft планирует расширять доступ к мультимодальной системе, чтобы сделать Copilot еще более универсальным инструментом для повседневной офисной работы.