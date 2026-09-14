Як Grok працюватиме всередині Microsoft Copilot

Як повідомляє видання Windows Central, Microsoft внесла розробки xAI до офіційного списку сторонніх субпроцесорів своїх онлайн-сервісів. Це дозволяє задіяти сторонні моделі для виконання завдань безпосередньо у додатках Word, Excel та PowerPoint без потреби перемикатися між різними програмами.

Тепер адміністратори організацій можуть увімкнути нову функцію в налаштуваннях. Після цього користувачі отримають можливість вибирати потрібну нейромережу зі спадного списку в інтерфейсі – між GPT від OpenAI, Claude від Anthropic та Grok від xAI. Додатково можна довірити Copilot автоматичний вибір найкращої моделі для конкретного завдання.

Наша багатомодельна стратегія надає клієнтам доступ до провідних моделей штучного інтелекту, зберігаючи при цьому звичний та надійний досвід використання Copilot,

– прокоментували представники корпорації Microsoft.

Професійний підхід замість гумору та сарказму

ШІ-модель Grok здобула популярність у соціальній мережі X завдяки своєму іронічному та зухвалому стилю відповідей. Однак у середовищі Microsoft 365 усе працюватиме інакше. Оскільки субпроцесори діють під суворим контролем системних підказок та корпоративних обмежувачів Microsoft, генеровані відповіді залишатимуться повністю діловими та стриманими. Користувачі отримають розширену логіку та математичні здібності Grok для роботи з таблицями чи документами, але без сарказму.

Залучення додаткових субпроцесорів також створює резервування, яке захищає сервіс від можливих збоїв чи перебоїв у роботі інших систем. Наприклад, спеціалізований агент Researcher у Copilot вже успішно використовує моделі Claude від Anthropic.

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Обмеження під час тестування

Зараз розробники тестують інтеграцію в межах програми Microsoft Frontier Program, а повноцінний реліз для всіх користувачів відбудеться згодом. Проте під час тестового періоду Grok не працюватиме для користувачів із країн Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі та Великої Британії.

У майбутньому Microsoft планує розширювати доступ до мультимодельної системи, щоб зробити Copilot ще універсальнішим інструментом для щоденної офісної роботи.