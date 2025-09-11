Рекордное испытание состоялось в Европейском центре Hyperloop (EHC), расположенном в городе Вендам, Нидерланды, рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Hardt Hyperloop.

Как прошли рекордные испытания?

Уникальное транспортное средство разогналось с ускорением 0,3G на тестовой трассе длиной 420 метров. Оно достигло скорости 85 км/ч на первых 140 метрах пути, после чего проехало участок длиной 155 метров, где успешно совершило маневр смены полосы. На последних 100 метрах капсула плавно остановилась.

Hyperloop достиг важного рекорда – смотрите видео:

Этот тест превысил начальную проектную скорость в 80 км/ч, установив новый стандарт для разработки Hyperloop в Европе.

Управляющий директор Hardt Hyperloop Руль ван де Пас отметил, что демонстрация смены полосы на такой скорости является огромным скачком от теоретических проектов к реальным системам. Особенностью технологии является отсутствие движущихся частей в инфраструктуре, что повышает надежность и пропускную способность транспортных сетей.

Как развивается Hyperloop в Европе?

С момента первых успешных испытаний в EHC в прошлом году компания провела более 750 тестовых миссий. Это привело к значительным прорывам: создание неподвижного механизма переключения полос, безопасной системы магнитной левитации и улучшенной конструкционной устойчивости.

Компания также модернизировала свое транспортное средство, уменьшив вес тележки на 45%, увеличив тягу на 50% и интегрировав магнитное управление с движущей системой. Разработчики уверены, что технических препятствий для достижения скорости 700 км/ч нет.

В дальнейшем Hardt Hyperloop планирует разработать демонстрационный маршрут длиной от 3 до 5 километров, а впоследствии – полноценной линии протяженностью от 30 до 50 километров.

Разве Hyperloop еще "жив"?

Несмотря на относительно небольшое количество информации и новостей, интерес к технологии в Европе растет: Италия одобрила строительство демонстрационной линии между Венецией и Падуей, Германия рассматривает пилотный маршрут.

Технологией прониклась даже Индия, которая сейчас активно изучает возможность реализовать проекты в стране.

Китай также работает над проектом на базе этой технологии. В стране планируют запустить полноценный коридор Hyperloop между Шанхаем и Гуанчжоу до 2035 года.