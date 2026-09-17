iCloud+ теперь предлагает больше

Главной новостью для украинских пользователей стало то, что обновленный iCloud+ с добавленными сервисами Apple TV+ и Apple Arcade доступен по цене самого маленького тарифа хранилища на 50 ГБ, который составляет около 0,99 доллара в месяц. Компания Apple отдельно добавила примечание для украинского региона, подтвердив запуск этой опции.

Отныне по цене стандартного облачного диска подписчики получают полноценный доступ к каталогу фильмов, сериалов и игр. Начало масштабного запуска состоялось 15 сентября 2026 года и постепенно охватывает более сотни стран мира.

Все платные тарифы iCloud+ от 50 ГБ до 12 ТБ сохраняют имеющиеся функции конфиденциальности Hide My Email, Private Relay, создание собственных почтовых доменов и защищенное видео HomeKit Secure Video. Для пользователей с активной подпиской на iCloud+ новые сервисы подключаются автоматически без какой-либо доплаты.

Что будет с отдельными подписками?

Для тех, кто ранее отдельно приобретал Apple TV+ или Apple Arcade, произойдет автоматический переход на iCloud+ с отменой лишних списаний и полным сохранением игрового прогресса. Семьи могут делиться единым пакетом с пятью участниками через Family Sharing.

Важное предупреждение касается подписки Apple One: в Украине ее оформление будет закрыто после 14 сентября 2026 года. Новые пользователи больше не смогут ее приобрести, а в случае отмены существующей подписки восстановить ее будет невозможно, ведь технологический гигант фактически заменяет этот пакет обновленным iCloud+.

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Эксперты считают такие изменения попыткой Apple упростить линейку услуг, привлечь больше подписчиков в облако и укрепить позиции в конкуренции с Google One. Одновременно с этим в некоторых регионах запускается дополнительное преимущество для владельцев iCloud+ в виде скидки на сервис Apple Music через тариф Apple Music Select.