iCloud+ тепер пропонує більше

Головною новиною для українських користувачів стало те, що оновлений iCloud+ із доданими сервісами Apple TV+ та Apple Arcade доступний за ціною найменшого тарифу сховища на 50 ГБ, який становить близько 0,99 долара на місяць. Компанія Apple окремо внесла примітку для українського регіону, підтвердивши розгортання цієї опції.

Відтепер за ціною стандартного хмарного диска передплатники отримують повноцінний доступ до каталогу фільмів, серіалів та ігор. Початок масштабного запуску відбувся 15 вересня 2026 року і поступово охоплює понад сотню країн світу.

Усі платні тарифи iCloud+ від 50 ГБ до 12 ТБ зберігають наявні функції приватності Hide My Email, Private Relay, створення власних поштових доменів та захищеного відео HomeKit Secure Video. Для користувачів з активною передплатою iCloud+ нові сервіси підключаються автоматично без будь-якої доплати.

Що буде з окремими підписками?

Для тих, хто раніше окремо купував Apple TV+ чи Apple Arcade, відбудеться автоматичне переведення на iCloud+ зі скасуванням зайвих списувань та повним збереженням ігрового прогресу. Сім'ї можуть ділитися єдиним пакетом із п'ятьма учасниками через Family Sharing.

Важливе застереження стосується передплати Apple One: в Україні її оформлення закрили після 14 вересня 2026 року. Нові користувачі більше не зможуть її придбати, а у разі скасування існуючої передплати відновити її буде неможливо, адже техногігант фактично замінює цей пакет оновленим iCloud+.

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Експерти вважають такі зміни спробою Apple спростити лінійку послуг, залучити більше передплатників до хмари та посилити позиції в конкуренції з Google One. Одночасно з цим у деяких регіонах запускається додаткова перевага для власників iCloud+ у вигляді знижки на сервіс Apple Music через тариф Apple Music Select.