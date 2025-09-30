Специалисты по переводу все чаще ощущают на себе давление новых технологий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Почему AI вытесняет переводчиков?

За последние пять лет количество переводчиков и устных интерпретаторов в США уменьшилось почти на 3%, по данным Бюро трудовой статистики. Как показывает исследование Microsoft, эта профессия является одной из самых податливых к автоматизации.

Переводчик из Техаса Натан Чакон признается, что спрос на его фриланс-услуги упал еще с 2023 года, когда все больше клиентов начали выбирать AI. Ему повезло работать в больнице, но многие его коллеги остались без стабильного заработка. Похожую тенденцию видит и ветеран профессии Роберт Бононно из Нью-Йорка: после 35 лет работы он признает, что машинные переводы вытесняют людей, и рад, что приближается пенсия.

Технологические гиганты активно внедряют живой перевод в свои продукты. Google оснастил Pixel 10 функцией мгновенного перевода с имитацией голоса пользователя во время звонков, Apple добавила перевод разговоров в AirPods, а Meta интегрировала функцию в очки Ray-Ban. В рабочих средах Microsoft і Google уже предлагают аналогичные решения для видеоконференций.

Однако точность AI перевода остается проблемой. Президент Американской ассоциации переводчиков Энди Бенсо подчеркивает: ошибки в юридических, медицинских или финансовых документах могут иметь серьезные последствия – от неправильной интерпретации диагноза до рисков в судебных делах.

Переводчики также указывают на культурные и языковые нюансы, которые искусственный интеллект не улавливает. Фразы вроде "it's raining cats and dogs" часто воспринимаются дословно. Более того, иногда AI создает абсурдные результаты – как в случае, когда игра, переведенная с китайского, внезапно начала звучать на языке Шекспира.

Часть профессионалов, как Ханна Лунд из Шанхая, уже оставили индустрию и перешли в литературный перевод, где важными остаются нюансы стиля. Другие, как Чакон, отмечают: даже в больницах пациенты чаще выбирают живого переводчика, потому что чувствуют большую связь с человеком, чем с машиной.

Несмотря на это, исследователи, в частности Карл Бенедикт Фрей из Оксфорда, прогнозируют: замещение переводчиков только ускорится. AI становится точнее, а индустрия перевода меняется – и не всегда в пользу людей.

Какой ИИ помогает с работой и обучением?

Компания OpenAI, известная созданием ChatGPT, представила новую методику для оценки возможностей искусственного интеллекта. Система получила название GDPval и призвана определить, насколько эффективно нейросети справляются с реальными рабочими задачами. Результаты исследования оказались неожиданными даже для самих разработчиков.

Согласно результатам, Claude Opus 4.1 продемонстрировал показатель побед в 47,6%, что означает, что почти в половине случаев его решения были лучше решения отраслевого специалиста. На втором месте оказался "ChatGPT-5 high" с результатом 38,8%. На третьем – "ChatGPT o3 high" с 34,1%. Примечательно, что популярная модель ChatGPT-4o показала самый низкий результат в 12,4%, уступив даже Grok 4 и Gemini 2.5 Pro.