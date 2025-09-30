Фахівці з перекладу все частіше відчувають на собі тиск нових технологій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Чому AI витісняє перекладачів?

За останні п’ять років кількість перекладачів і усних інтерпретаторів у США зменшилася майже на 3%, за даними Бюро трудової статистики. Як показує дослідження Microsoft, ця професія є однією з найбільш піддатливих до автоматизації.

Перекладач із Техасу Натан Чакон зізнається, що попит на його фріланс-послуги впав ще з 2023 року, коли дедалі більше клієнтів почали обирати AI. Йому пощастило працювати у лікарні, але багато його колег залишилися без стабільного заробітку. Схожу тенденцію бачить і ветеран професії Роберт Бононно з Нью-Йорка: після 35 років роботи він визнає, що машинні переклади витісняють людей, і радий, що наближається пенсія.

Технологічні гіганти активно впроваджують живий переклад у свої продукти. Google оснастив Pixel 10 функцією миттєвого перекладу з імітацією голосу користувача під час дзвінків, Apple додала переклад розмов у AirPods, а Meta інтегрувала функцію в окуляри Ray-Ban. У робочих середовищах Microsoft і Google вже пропонують аналогічні рішення для відеоконференцій.

Однак точність AI перекладу залишається проблемою. Президент Американської асоціації перекладачів Енді Бенсо наголошує: помилки в юридичних, медичних чи фінансових документах можуть мати серйозні наслідки – від неправильної інтерпретації діагнозу до ризиків у судових справах.

Перекладачі також вказують на культурні й мовні нюанси, які штучний інтелект не вловлює. Фрази на кшталт "it’s raining cats and dogs" часто сприймаються дослівно. Більш того, іноді AI створює абсурдні результати – як у випадку, коли гра, перекладена з китайської, раптово почала звучати мовою Шекспіра.

Частина професіоналів, як Ханна Лунд із Шанхаю, вже залишили індустрію і перейшли в літературний переклад, де важливими лишаються нюанси стилю. Інші, як Чакон, зазначають: навіть у лікарнях пацієнти частіше обирають живого перекладача, бо відчувають більший зв’язок із людиною, ніж із машиною.

Попри це, дослідники, зокрема Карл Бенедікт Фрей з Оксфорду, прогнозують: заміщення перекладачів лише прискориться. AI стає точнішим, а індустрія перекладу змінюється – і не завжди на користь людей.

Який ШІ допомагає з роботою та навчанням?

Компанія OpenAI, відома створенням ChatGPT, представила нову методику для оцінки можливостей штучного інтелекту. Система отримала назву GDPval і покликана визначити, наскільки ефективно нейромережі справляються з реальними робочими завданнями. Результати дослідження виявилися несподіваними навіть для самих розробників.

Згідно з результатами, Claude Opus 4.1 продемонстрував показник перемог у 47,6%, що означає, що майже в половині випадків його рішення були кращими за рішення галузевого фахівця. На другому місці опинився "ChatGPT-5 high" з результатом 38,8%. На третьому – "ChatGPT o3 high" з 34,1%. Примітно, що популярна модель ChatGPT-4o показала найнижчий результат у 12,4%, поступившись навіть Grok 4 та Gemini 2.5 Pro.