Anthropic представила Claude Sonnet 4.5, заявивши, що це найкраща у світі модель для програмування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційне повідомлення Anthropic.

Дивіться також Це визнали навіть в OpenAI: який ШІ допомагає з роботою та навчанням краще, ніж GPT-5

Що нового у Claude Sonnet 4.5?

За результатами тестів вона випереджає GPT-5 і Gemini 2.5 Pro, а також демонструє помітний прогрес у математичних обчисленнях і логічному мисленні порівняно з попередньою версією Opus 4.1.

Разом із новою моделлю компанія оновила Claude Code, додавши термінальний інтерфейс і систему контрольних точок. Завдяки цьому користувачі можуть зберігати прогрес і повертатися до попереднього стану роботи.

Як повідомляє сайт MacRumors, у додатках Claude тепер доступне виконання коду та створення файлів прямо в діалозі – від таблиць і слайдів до документів. Крім того, з’явилося розширення Claude для Chrome, яке наразі тестується частиною користувачів Max. Для розробників Anthropic запропонувала Claude Agent SDK – інструмент для створення власних агентів.

Окрему увагу компанія приділила безпеці: Claude Sonnet 4.5 пройшов розширене навчання для зниження схильності до лестощів, маніпуляцій, надмірної амбіційності чи підтримки ірраціональних ідей.

Які прогнози директор Anthropic дав щодо майбутнього ШІ?

Керівник однієї з провідних компаній у галузі штучного інтелекту поділився невтішними прогнозами щодо майбутнього ринку праці та цивілізації загалом. На його думку, розвиток технологій може призвести не лише до масового безробіття, але й до глобальної катастрофи. Єдина проблема в тому, що його попереднє передбачення було абсолютно провальним.

Попередні прогнози Амодея щодо ШІ не збулися, оскільки, за наявними даними, ШІ наразі генерує лише 41% коду, тоді як він передбачав 90% до вересня 2025 року.