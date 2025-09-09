Компании Vertigo Films и Native Foreign работают над мультфильмом "Critterz" при участии OpenAI. Уникальность проекта заключается в том, что вместо классической долговременной работы аниматоров будет использовано генеративный ИИ. Это позволит завершить производство за девять месяцев, тогда как обычно создание полнометражной анимации длится годами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Для озвучки героев привлекут актеров, а сами персонажи создаются путем обработки оригинальных рисунков в нейросети. В производстве задействовано примерно 30 человек, а бюджет фильма составит менее 30 миллионов долларов.

Креативным двигателем стал Чед Нельсон – художник и специалист OpenAI. Еще несколько лет назад он экспериментировал с DALL-E, создав короткометражку на основе собственных эскизов. Впоследствии он присоединился к команде OpenAI, и теперь воплощает более масштабный замысел. По его словам, настоящее значение технологий показывается не в демонстрациях, а в реальных проектах.

Сценарий "Critterz" написали авторы, которые работали над новым фильмом о приключениях медвежонка Паддингтона. Это свидетельствует, что ИИ используется главным образом для оптимизации сложной и рутинной анимационной работы, тогда как творческая часть остается за людьми. В OpenAI заявили, что фильм отражает креативность и поиск новых возможностей, которые компания стремится поддерживать.

В то же время критики указывают на противоречивые последствия: с одной стороны, технологии удешевляют производство, с другой – ставят под угрозу профессию аниматоров. Успех или провал проекта покажет, действительно ли искусственный интеллект может изменить киноиндустрию. Если эксперимент оправдает ожидания, это может стать более привлекательной инвестицией для студий, чем многолетняя работа с большими затратами. Если же нет – риски окажутся напрасными.

Почему киноиндустрия не ладит с ИИ?

Интересно, что OpenAI решилась на такой эксперимент именно в то время, когда глобальная киноиндустрия не ладит с ИИ. Недавно 24 Канал сообщал, что компания Warner Bros. Discovery подала судебный иск против разработчика ИИ-генератора Midjourney. Студия обвиняет сервис в незаконном создании и распространении изображений известных персонажей, таких как Супермен, Бэтмен, Твити и другие, без разрешения. Это не первый подобный случай для Midjourney.

Студия настаивает, что Midjourney намеренно игнорирует масштабы нарушений и использует чужую интеллектуальную собственность для привлечения пользователей и получения прибыли. Ранее Disney и Universal подали аналогичные иски против стартапа. Warner Bros. требует возмещения убытков и запрета на копирование, демонстрацию и распространение ее интеллектуальной собственности. На момент публикации Midjourney не комментировала ситуацию.