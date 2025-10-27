Во время своего выступления премьер-министр Албании Эди Рама в метафорической форме сообщил, что правительственный искусственный интеллект Diella "беременный 83 ассистентами", которые станут персональными ассистентами для каждого члена парламента страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Shqiptarja.

Как будут работать ИИ-ассистенты в албанском парламенте?

Основная задача этих "детей" Diella – посещать парламентские заседания, подробно фиксировать все, что происходит, и информировать своего депутата.

Например, как пошутил Рама, если политик пойдет на кофе и пропустит часть заседания, ИИ-ассистент расскажет ему обо всем, что было сказано, и даже посоветует, кому из оппонентов стоит ответить.

Каждый из 83 новых искусственных интеллектов будет иметь ту же базу знаний, что и их "мать" Diella. Для их работы в зале парламента планируют установить 83 дополнительных экрана.

Кроме этого, Рама анонсировал еще один амбициозный проект – разработку системы государственных закупок на основе искусственного интеллекта. Над этим проектом Албания работает совместно с Microsoft и планирует завершить его до конца 2026 года. Предполагается, что система значительно упростит процесс для компаний, однако окончательное решение всегда будет оставаться за человеком.

Что такое правительственный ИИ Diella?

Diella (с албанского – "Солнце) – это цифровой помощник, интегрирован в албанскую правительственную платформу электронных услуг e-Albania, рассказывает Politico. Он работает на основе технологии от OpenAI.

Основная цель Diella – помогать гражданам и бизнесу ориентироваться в более 1400 государственных услугах, доступных на портале. Искусственный интеллект выступает в роли виртуального консультанта, предоставляя информацию о необходимых документах, процедуры и сроки.

Ассистент может отвечать на вопросы пользователей в режиме реального времени, упрощая доступ к сервисам и уменьшая бюрократическую нагрузку.

Создание 83 "мини-копий" для депутатов является следующим шагом в расширении использования этой технологии уже внутри государственных институтов, а не только для предоставления услуг населению.