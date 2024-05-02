Ключевой особенностью является то, что информация обрабатывается в режиме реального времени. А значит система потенциально поможет повысить способность консультантов горячих линий оказывать своевременную помощь и предотвращать трагические последствия.

Читайте на сайте Инструмент или самостоятельный цифровой вид: кем становится искусственный интеллект для человечества

Наш язык знает о нас все

Скрининг лиц, которые обращаются на кризисные или суицидальные горячие линии, на предмет их текущего уровня суицидального риска считается важным для выявления и предотвращения потенциальных попыток самоубийства. Ценная информация о психическом и эмоциональном состоянии человека, которая содержит потенциальные подсказки относительно его эмоционального благополучия, спрятана в нашей речи.

За последние три десятилетия исследования в этом направлении позволили выявить объективные акустические маркеры, которые могут помочь дифференцировать различные психические состояния и психиатрические расстройства, включая депрессию.

Однако распознавание суицидального риска только по речи создает трудности для слушателей, особенно учитывая эмоциональную нестабильность, которая часто присутствует у тех, кто звонит на эти горячие линии.

Осознавая этот пробел, Алаа Нфисси, аспирант из Университета Конкордия в Монреале, Канада, разработал модель искусственного интеллекта, специализирующегося на распознавании речевых эмоций (SER) для поддержки усилий по предотвращению самоубийств.

Важное исследование

Исследование Нфисси, представленное на Международной конференции IEEE по семантическим вычислениям, получило признание, получив награду за лучшую студенческую работу.

Традиционно SER полагался на ручную аннотацию квалифицированных психологов – процесс, требующий значительного времени и опыта. Модель глубокого обучения Nfissi автоматизирует этот процесс, выделяя соответствующие особенности языка для распознавания эмоций.

Для обучения модели использовались записи реальных звонков на горячие линии для самоубийц, а также записи актеров, которые выражали определенные эмоции. Эти записи были аннотированы для отображения различных психических состояний, в частности гнева, грусти, нейтралитета, страха/беспокойства/тревоги.

Результаты тестов

ИИ-модель продемонстрировала впечатляющую точность в распознавании этих эмоций, особенно в идентификации сегментов из реальных звонков. С показателями успешности от 72% до 100%, модель демонстрирует потенциал для помощи операторам кризисных линий в выборе соответствующих стратегий вмешательства.

Проект Nfissi предусматривает внедрение информационной панели в режиме реального времени с использованием этой технологии, что поможет операторам кризисных линий предоставлять своевременные и эффективные вмешательства.

Использование искусственного интеллекта для улучшения работы служб поддержки дает надежду на предотвращение самоубийств и оказание необходимой помощи людям, которые оказались в беде.

Смотрите также Вы должны изучить все, что можно об ИИ в 2024 году и вот с чего стоит начать

Хотя появление эмпатического ИИ вызывает этические и социальные вопросы, в частности, связанные с неприкосновенностью частной жизни и потерей работы, его потенциальное применение в здравоохранении, обслуживании клиентов может быть крайне полезным, хоть это и не отрицает необходимости дальнейших исследований и необходимости этического контроля.