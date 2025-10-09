Что не так с работой мастера?

Ученые из Соединенного Королевства и США разработали специальный алгоритм, чтобы проверить подлинность картин Рафаэля Санти, одного из титанов эпохи Возрождения. В течение длительного времени искусствоведы спорили, действительно ли все элементы картины "Мадонна с розой" (Madonna della Rosa), созданной примерно в 1518-1520 годах, принадлежат кисти великого итальянца. Теперь они имеют больше доказательств, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Для обучения искусственного интеллекта исследователи использовали фотографии безусловно настоящих работ Рафаэля. Нейросеть, в основе которой лежит модифицированная архитектура ResNet50 от Microsoft и метод опорных векторов (SVM), научилась распознавать его уникальный стиль с точностью до 98%, утверждают авторы статьи, опубликованной в Heritage Science. Алгоритм анализировал все: от мазков кисти и палитры цветов до затенения и других мелких деталей, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

Когда ИИ проанализировал "Мадонну с розой" как единое целое, результаты были неоднозначными. Поэтому исследователи решили проверить каждую часть полотна отдельно. Новый детальный анализ показал, что лица Мадонны, Младенца и Святого Иоанна действительно написаны Рафаэлем. Однако лицо Святого Иосифа, расположенное в верхней левой части картины, с высокой вероятностью было написано другим художником. Хотя узнать точно, кто приложился к картине, нет возможности, исследователи имеют предположения.



Картина "Мадонна с розой" / Фото Национального музея Прадо

Ранее некоторые эксперты уже высказывали мнение, что эта часть картины выполнена менее искусно, чем остальные. Вероятным автором "чужого" фрагмента мог быть Джулио Романо, один из самых талантливых учеников Рафаэля, который часто помогал мастеру.

Это открытие в очередной раз демонстрирует, как современные технологии помогают раскрывать тайны классического искусства. Однако авторы исследования отмечают, что их разработка не призвана заменить искусствоведов. Процесс аутентификации произведений искусства является комплексным и включает изучение происхождения, химический анализ пигментов, состояние работы и многое другое. Однако программное обеспечение, подобное этому, может стать еще одним полезным инструментом в руках экспертов, дополняя традиционные методы анализа.