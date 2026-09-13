Около 80 % педагогов в Европе обеспокоены темпами, с которыми искусственный интеллект внедряется в учебный процесс. Они опасаются, что ученики начнут полагаться на чат-ботов вместо того, чтобы самостоятельно выполнять задания и развивать необходимые навыки. Об этом пишет Techradar.

Почему учителя беспокоятся из-за ИИ?

Об этом свидетельствует исследование Epson Europe Educate to Empower 2026. В рамках опроса компания собрала ответы 3 360 учеников и учителей из Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Великобритании.

68% опрошенных педагогов считают, что использование ИИ при выполнении домашних заданий негативно влияет на обучение. В то же время 76% учеников ожидают, что им разрешат пользоваться искусственным интеллектом в учебном процессе.

Еще почти 90 % школьников уже используют ИИ для выполнения школьных заданий как минимум раз в неделю. Это означает, что технология уже стала частью повседневного обучения, даже если школы пытаются ограничить ее применение. Среди учителей также распространено мнение, что ученики переоценивают возможности чат-ботов. 81% педагогов считают, что школьники полагают, что ИИ может выполнить за них такие базовые задачи, как проверка орфографии или решение математических примеров.

Запретить ИИ уже недостаточно?

Результаты опроса свидетельствуют о том, что полный запрет искусственного интеллекта в школах может оказаться запоздалым решением. Если большинство учеников уже пользуется такими инструментами, блокировка доступа не обязательно устранит проблему.

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Вместо этого школы должны учить детей правильно использовать ИИ и понимать его ограничения. Речь идет о проверке ответов, критической оценке информации и умении самостоятельно объяснять выполненную работу.

ИИ развивается быстрыми темпами, а ученики ожидают, что смогут им пользоваться. Это означает, что технологией нужно эффективно управлять, обеспечив надлежащее регулирование, рекомендации и обучение, – заявила доктор Сара Генкельманн-Гиллебранд, руководитель образовательного направления Epson Europe.

По ее мнению, важно не только контролировать использование ИИ, но и определить, как он может улучшить учебный опыт. В частности, технологию можно сочетать с проекциями и интерактивными образовательными пространствами, где ученики и учителя совместно создают учебный контент. Такой подход должен сделать обучение более увлекательным и коллективным, а также помочь школьникам развивать навыки, которые понадобятся в будущем.

Учителям также необходимо обучение

Проблема заключается не только в том, что школьники используют ИИ без достаточного контроля. Сами педагоги зачастую не обладают необходимыми знаниями, чтобы правильно интегрировать технологию в учебный процесс.

82% учителей, принявших участие в опросе, заявили, что нуждаются в дополнительном обучении для контроля за использованием ИИ учащимися. В то же время 78% хотят получить рекомендации по применению технологии в своей работе.

Это может касаться подготовки учебных материалов, проверки работ, административных задач и персонализации обучения. Если ИИ способен сократить объем рутинной работы педагогов, его использование может быть более полезным именно на этом уровне.

В то же время учителя должны оставаться ответственными за оценку знаний и развитие учеников. Искусственный интеллект может быстро сформировать ответ, но не гарантирует, что школьник понял материал или способен применить его самостоятельно. Поэтому образовательный процесс должен сосредоточиваться на навыках, которые нельзя просто передать чат-боту. Среди них – аналитическое мышление, творчество, лидерство, решение проблем и способность принимать решения.

Дополнительным фактором становится европейское законодательство. После вступления в силу требований по грамотности в сфере искусственного интеллекта в рамках Закона ЕС об ИИ школы должны обеспечивать соответствующую подготовку людей, работающих с такими инструментами.

Великобритания не является членом Европейского Союза и не имеет полного аналога этого закона. Однако британские компании, предоставляющие услуги клиентам в ЕС, могут подпадать под действие европейских правил.

Таким образом, главным вопросом для школ становится не то, смогут ли они полностью прекратить использование ИИ. Гораздо важнее – смогут ли они научить учеников и педагогов использовать его без ущерба для качества образования.