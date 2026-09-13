Близько 80% педагогів у Європі стурбовані швидкістю, з якою штучний інтелект входить у навчальний процес. Вони побоюються, що учні почнуть покладатися на чатботи замість того, щоб самостійно виконувати завдання та розвивати необхідні навички. Про це пише Techradar.

Чому вчителі непокояться через ШІ?

Про це свідчить дослідження Epson Europe Educate to Empower 2026. У межах опитування компанія зібрала відповіді 3 360 учнів і вчителів із Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Великої Британії.

68% опитаних педагогів вважають, що використання ШІ під час виконання домашніх завдань негативно впливає на навчання. Водночас 76% учнів очікують, що їм дозволять користуватися штучним інтелектом у навчальному процесі.

Ще майже 90% школярів уже використовують ШІ для шкільних завдань щонайменше раз на тиждень. Це означає, що технологія вже стала частиною повсякденного навчання, навіть якщо школи намагаються обмежити її застосування. Серед учителів також поширена думка, що учні переоцінюють можливості чатботів. 81% педагогів вважають, що школярі думають, ніби ШІ може виконати за них такі базові завдання, як перевірка правопису або розв'язання математичних прикладів.

Заборонити ШІ вже недостатньо?

Результати опитування свідчать, що повна заборона штучного інтелекту в школах може бути запізнілим рішенням. Якщо більшість учнів уже користується такими інструментами, блокування доступу не обов'язково усуне проблему.

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Натомість школи мають навчати дітей правильно застосовувати ШІ та розуміти його обмеження. Йдеться про перевірку відповідей, критичне оцінювання інформації та здатність самостійно пояснювати виконану роботу.

ШІ розвивається швидкими темпами, а учні очікують, що зможуть ним користуватися. Це означає, що технологією потрібно ефективно керувати, забезпечивши належне регулювання, рекомендації та навчання, – заявила докторка Сара Генкельманн-Гіллебранд, керівниця освітнього напряму Epson Europe.

На її думку, важливо не лише контролювати використання ШІ, а й визначити, як він може покращити навчальний досвід. Зокрема, технологію можна поєднувати з проєкціями та інтерактивними освітніми просторами, де учні й учителі спільно створюють навчальний контент. Такий підхід має зробити навчання більш залученим і колективним, а також допомогти школярам розвивати навички, які будуть потрібні в майбутньому.

Учителям також потрібне навчання

Проблема полягає не лише в тому, що школярі використовують ШІ без достатнього контролю. Самі педагоги часто не мають необхідних знань, щоб правильно інтегрувати технологію в навчальний процес.

82% учителів, які взяли участь в опитуванні, заявили, що потребують додаткового навчання для контролю використання ШІ учнями. Водночас 78% хочуть отримати рекомендації щодо застосування технології у власній роботі.

Це може стосуватися підготовки навчальних матеріалів, перевірки робіт, адміністративних завдань і персоналізації навчання. Якщо ШІ здатен скоротити обсяг рутинної роботи педагогів, його використання може бути кориснішим саме на цьому рівні.

Водночас учителі мають залишатися відповідальними за оцінювання знань і розвиток учнів. Штучний інтелект може швидко сформувати відповідь, але не гарантує, що школяр зрозумів матеріал або здатен застосувати його самостійно. Тому освітній процес має зосереджуватися на навичках, які не можна просто передати чатботу. Серед них – аналітичне мислення, творчість, лідерство, розв'язання проблем і здатність ухвалювати рішення.

Додатковим фактором стає європейське законодавство. Після набуття чинності вимогами щодо грамотності у сфері штучного інтелекту в межах Закону ЄС про ШІ школи повинні забезпечувати відповідну підготовку людей, які працюють із такими інструментами.

Велика Британія не є членом Європейського Союзу й не має повного аналога цього закону. Однак британські компанії, які надають послуги клієнтам у ЄС, можуть підпадати під дію європейських правил.

Таким чином, головним питанням для шкіл стає не те, чи зможуть вони повністю зупинити використання ШІ. Значно важливіше – чи зможуть вони навчити учнів і педагогів використовувати його без шкоди для якості освіти.