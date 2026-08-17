Фрукты превращают детей в экстремистов?

Исследователи из аналитического центра Global Network on Extremism and Technology опубликовали отчет, в котором говорится, что массовый ИИ-контент с фруктами и овощами все чаще используется для продвижения экстремистских идей и жестокости. Авторы особо обращают внимание на то, что за казалось бы нелепыми сюжетами скрываются гораздо более агрессивные послания, сообщает Futurism.

По данным исследователей, большинство таких роликов построено вокруг ярких персонажей, которые попадают в любовные треугольники, теряют работу или затрагивают темы братства. В то же время в последнее время специалисты фиксируют резкий рост количества видео с элементами пыток, увечий и других проявлений насилия над анимированными овощами и фруктами.

Авторы наблюдений отмечают, что такие сюжеты не ограничиваются абстрактной агрессией. Жестоких персонажей часто изображают как членов преступных картелей, ультраправых группировок или сторонников радикального нигилизма.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Низкокачественный контент на основе искусственного интеллекта с элементами насилия усиливает увлечение агрессией ради самой агрессии, позволяя так называемой "оде насилия" постепенно завоевывать позиции среди молодежи в цифровом пространстве,

– говорит аналитик Global Network on Extremism and Technology.

Эксперты убеждены, что подобный контент подготавливает почву для восприятия более сложных форм агрессивного материала, который, вероятно, запустят позже.

Эти видео закладывают основу для дальнейшего потребления аудиовизуального контента с элементами насилия, поэтому молодые пользователи попадают в ловушку онлайн-радикализации,

– добавляет специалист организации.

Кто стоит за созданием опасного контента?

Следует отметить, что Global Network on Extremism and Technology является исследовательским подразделением Global Internet Forum to Counter Terrorism. Эту организацию финансируют и контролируют представители технологической индустрии, из-за чего ее неоднократно критиковали за содействие цифровой цензуре. Кроме того, текущий отчет, по словам авторов, основан на поверхностном анализе и даже ссылается на материал, созданный искусственным интеллектом.

Несмотря на спорные моменты в исследованиях, бот-фермы продолжают генерировать подобный контент в промышленных масштабах. Поскольку медиаграмотность детей только формируется, алгоритмы соцсетей легко втягивают их в бесконечный поток токсичных роликов, которые могут прославлять насилие, расизм или фальсификацию выборов.

Пока неизвестно, стоит ли за всем этим ИИ-мусором кто-то один с умышленными намерениями, или это несвязанная между собой группа авторов, которые не осознают, что они делают, и просто копируют популярные тренды.