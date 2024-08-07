Серфинг со смартфона способен очень сильно разочаровывать и отвлекать, особенно, когда пользователь открывает страницу, а ее содержимое сразу же закрывают несколько баннеров и видео. Навязчивая реклама раздражает и фрустрирует и в Apple решили дать пользователям временную "силу Таноса".

А тем временем Apple разрешила эмуляторам ПК на iPhone и iPad загружать игры

Новая функция "Контроль отвлечения", которая появилась в браузере Safari пятой бета-версии iOS 18 и iPadOS 18, дает пользователям возможность временно удалять нежелательные элементы с веб-сайтов.

Как это работает

Функция не работает как постоянный блокировщик рекламы; вместо этого она временно скрывает отвлекающие элементы, позволяя веб-сайта регистрировать просмотры рекламы, гарантируя, что создатели контента не будут лишены дохода.

Чтобы активировать ее, пользователи нажимают ту же кнопку, что и для включения режима чтения, который фокусируется на текстовом содержимом веб-страницы.

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Ожидается, что функция "Контроль отвлечения" станет частью финальных версий iOS 18 и iPadOS 18, которые появятся уже в следующем месяце. Вероятно он улучшит пользовательский опыт от мобильного веб-серфинга, ведь теперь пользователи смогут хотя бы на короткое время остаться без надоедливой рекламы.