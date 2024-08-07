Серфінг зі смартфона здатен дуже сильно розчаровувати і відволікати, особливо, коли користувач відкриває сторінку, а її вміст одразу ж закривають кілька банерів та відео. Нав'язлива реклама дратує та фруструє і в Apple вирішили дати користувачам тимчасову "силу Таноса".

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Нова функція "Контроль відволікання", яка з'явилася в браузері Safari п'ятої бета-версії iOS 18 та iPadOS 18, дає користувачам змогу тимчасово видаляти небажані елементи з веб-сайтів.

Як це працює

Функція не працює як постійний блокувальник реклами; натомість вона тимчасово приховує відволікаючі елементи, дозволяючи веб-сайту реєструвати перегляди реклами, гарантуючи, що творці контенту не будуть позбавлені доходу.

Щоб активувати її, користувачі натискають ту саму кнопку, що й для увімкнення режиму читання, який фокусується на текстовому вмісті веб-сторінки.

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Очікується, що функція "Контроль відволікання" стане частиною фінальних версій iOS 18 та iPadOS 18, які з'являться вже наступного місяця. Ймовірно він покращить користувацький досвід від мобільного веб-серфінгу, адже тепер користувачі зможуть хоча б на короткий час залишитися без набридливої реклами.