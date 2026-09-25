Следующее поколение компактного планшета Apple получит процессор A20 Pro, а также ряд изменений, касающихся фронтальной камеры, динамиков и конструкции устройства. Информация была обнаружена непосредственно в коде Apple – на соответствующие файлы обратил внимание автор MacRumors Аарон Перрис.

Что изменится в новом iPad mini?

В коде также были найдены изображения нового iPad mini. Они показывают переднюю часть устройства, поэтому полностью оценить изменения задней панели или бокового профиля пока невозможно. В то же время даже эти изображения демонстрируют несколько отличий от текущей модели.

Одним из самых заметных станет фронтальная камера, расположенная горизонтально. Так, iPad mini присоединится к другим современным планшетам Apple, которые уже перешли на такое расположение камеры. Фактически это будет последняя модель iPad, которая получит соответствующее обновление.

Такое расположение особенно удобно во время видеозвонков, когда планшет используется в горизонтальной ориентации. Камера при этом располагается ближе к центральной части верхнего края дисплея, что позволяет лучше поместить пользователя в кадре.

В верхней части дисплея появится новый элемент

Еще одна деталь, заметная на изображениях – небольшой вырез в верхней части стекла дисплея. По внешнему виду он напоминает решение, которое Apple использует в iPhone, и, вероятно, предназначен для динамика. При этом кнопки регулировки громкости и кнопка питания останутся на верхней грани планшета. То есть Apple не планирует полностью менять привычную схему управления устройством.

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Отдельно упоминается новая система динамиков. Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что следующий iPad mini может получить динамик с вибрационной системой, которая будет использовать вибрации для воспроизведения звука. Найденные в коде Apple пиктограммы могут подтверждать эту информацию. Речь идет не просто об обновлении обычных динамиков, а об изменении самого принципа их работы. В то же время Apple пока официально не раскрывала характеристики аудиосистемы нового планшета.

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О новом планшете ранее появлялось еще несколько сообщений. В частности, ожидается, что iPad mini получит чуть более крупный дисплей. Точный размер экрана пока не подтвержден, но увеличение диагонали может стать одним из ключевых аппаратных обновлений следующего поколения.

Еще более важным изменением может стать переход на OLED-дисплей. По предварительным данным, производство OLED-панелей для нового iPad mini уже готовилось. Такой экран способен обеспечить более глубокий черный цвет, более высокую контрастность и лучшее качество изображения по сравнению с LCD.

Кроме того, Марк Гурман ранее сообщал о возможной водостойкости нового iPad mini. Если эта функция действительно появится, планшет станет более защищенным от случайного контакта с водой, хотя степень защиты пока не раскрыта. Еще одним ключевым изменением станет процессор A20 Pro. Таким образом, компактный планшет получит современную аппаратную платформу Apple, которая должна обеспечить более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением.

Когда Apple может представить новый планшет

Утечка непосредственно из кода Apple может свидетельствовать о том, что подготовка нового iPad mini уже находится на поздней стадии. MacRumors отмечает, что наличие соответствующих файлов в программном коде компании указывает на возможный скорый запуск устройства.

По прогнозу Марка Гурмана, новый iPad mini могут представить до конца октября 2026 года. В то же время Apple еще не объявила официальную дату презентации. Таким образом, пока известно о сразу нескольких потенциальных обновлениях – процессоре A20 Pro, горизонтальной фронтальной камере, новой системе динамиков, возможном OLED-дисплее, немного большем экране и водостойкости. Часть этих характеристик почерпнута из утечек, а не из официальных заявлений Apple, поэтому окончательные характеристики могут отличаться.