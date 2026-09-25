Наступне покоління компактного планшета Apple отримає процесор A20 Pro, а також низку змін, які стосуються фронтальної камери, динаміків та конструкції пристрою. Інформацію виявили безпосередньо в коді Apple – на відповідні файли звернув увагу автор MacRumors Аарон Перріс.

Що зміниться в новому iPad mini?

У коді також знайшли зображення нового iPad mini. Вони показують передню частину пристрою, тому повністю оцінити зміни задньої панелі або бічного профілю поки неможливо. Водночас навіть ці зображення демонструють кілька відмінностей від актуальної моделі.

Однією з найбільш помітних стане фронтальна камера, розташована горизонтально. Таким чином, iPad mini приєднається до інших сучасних планшетів Apple, які вже перейшли на таке розміщення камери. Фактично це буде остання модель iPad, яка отримає відповідне оновлення.

Таке розташування особливо зручне під час відеодзвінків, коли планшет використовується в горизонтальній орієнтації. Камера при цьому розташовується ближче до центральної частини верхнього краю дисплея, що дозволяє краще розміщувати користувача в кадрі.

На верхній частині дисплея з'явиться новий елемент

Ще одна деталь, помітна на зображеннях, – невеликий виріз у верхній частині скла дисплея. За зовнішнім виглядом він нагадує рішення, яке Apple використовує в iPhone, і, ймовірно, призначений для динаміка. При цьому кнопки регулювання гучності та кнопка живлення залишаться на верхній грані планшета. Тобто Apple не планує повністю змінювати звичну схему керування пристроєм.

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Окремо згадується нова система динаміків. Раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляв, що наступний iPad mini може отримати динамік із вібраційною системою, яка використовуватиме вібрації для відтворення звуку. Знайдені в коді Apple піктограми можуть підтверджувати цю інформацію. Йдеться не просто про оновлення звичайних динаміків, а про зміну самого принципу їхньої роботи. Водночас Apple поки офіційно не розкривала характеристики аудіосистеми нового планшета.

Яким ще може бути iPad mini 8

Про новий планшет раніше з'являлося ще кілька повідомлень. Зокрема, очікується, що iPad mini отримає трохи більший дисплей. Точний розмір екрана наразі не підтверджений, але збільшення діагоналі може стати одним із ключових апаратних оновлень наступного покоління.

Ще важливішою зміною може стати перехід на OLED-дисплей. За попередніми даними, виробництво OLED-панелей для нового iPad mini вже готувалося. Такий екран здатен забезпечити глибший чорний колір, вищу контрастність і кращу якість зображення порівняно з LCD.

Крім того, Марк Гурман раніше повідомляв про можливу водостійкість нового iPad mini. Якщо ця функція справді з'явиться, планшет стане більш захищеним від випадкового контакту з водою, хоча ступінь захисту поки не розкритий. Ще однією ключовою зміною стане процесор A20 Pro. Таким чином, компактний планшет отримає сучасну апаратну платформу Apple, яка має забезпечити вищу продуктивність порівняно з попереднім поколінням.

Коли Apple може представити новий планшет

Витік безпосередньо з коду Apple може свідчити про те, що підготовка нового iPad mini вже перебуває на пізньому етапі. MacRumors зазначає, що наявність відповідних файлів у програмному коді компанії вказує на можливий швидкий запуск пристрою.

За прогнозом Марка Гурмана, новий iPad mini можуть представити до кінця жовтня 2026 року. Водночас Apple ще не оголосила офіційну дату презентації. Таким чином, поки відомо про одразу кілька потенційних оновлень – процесор A20 Pro, горизонтальну фронтальну камеру, нову систему динаміків, можливий OLED-дисплей, трохи більший екран і водостійкість. Частина цих характеристик походить із витоків, а не з офіційних заяв Apple, тому остаточні характеристики можуть відрізнятися.