Пользователь под ником T-K-Tronix провел необычный эксперимент, установив на заднюю панель своего iPhone 17 Pro Max несколько систем охлаждения, предназначенных для SSD-накопителей формата M.2, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также От 50 тысяч и выше: какая цена iPhone 17 в Украине, когда можно купить и какая модель самая популярная

Что удалось достичь?

Такая конструкция существенно улучшила отвод тепла от рамки смартфона, что снизило его общий нагрев и предотвратило тепловой тротлинг – падение производительности из-за перегрева.



iPhone 17 Pro с монструозной системой охлаждения / Фото T-K-Tronix

Модифицированный аппарат, хоть и имел странный вид, показал исключительные результаты в стресс-тесте 3D Mark. В течение 20 последовательных циклов бенчмарка падение производительности составило менее 10%.



Энтузиасту удалось получить существенное уменьшение троттлинга / Фото T-K-Tronix

Как дела у iPhone 17 Pro с охлаждением?

Стоит отметить, что в iPhone 17 Pro с мощным чипсетом Apple A19 Pro компания Apple впервые применила испарительную камеру для стабилизации производительности. Эта технология не является новой и давно используется во флагманских Android-устройствах.

Испарительные камеры помогают переносить тепло от самых горячих компонентов к более холодным зонам, например, к рамке корпуса. Однако рамке нужно время, чтобы отдать это тепло, поэтому риск перегрева при длительных нагрузках сохраняется.

Конструкция из нескольких радиаторов для SSD, которую собрал энтузиаст, эффективно помогает рамке рассеивать тепло, позволяя смартфону дольше работать на максимальной мощности. Эксперты из AndroidAuthority предполагают, что эффективность можно было бы еще немного повысить, добавив радиатор в области блока камер.

Существующие на рынке кулеры для iPhone с креплением MagSafe не могут сравниться по эффективности с этим самодельным решением.

В комментариях на Reddit пользователи шутили, что Apple могла бы выпустить подобный аксессуар под названием AirCon Pro по цене 999 долларов, тогда как другие советовали "не подавать компании таких идей".

Похожих результатов можно достичь и с флагманами на Android, но лучше всего такой метод работает с устройствами, имеющими цельнометаллический корпус. Большинство современных смартфонов являются "стеклянными сэндвичами", а стекло имеет низкую теплопроводность, что делает внешнее охлаждение менее эффективным.